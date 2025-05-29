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В «Вайвари» пьяные пациенты устроили драку 1 1124

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
В «Вайвари» пьяные пациенты устроили драку

Сотрудники реабилитационного центра «Вайвари» стали свидетелями редкого инцидента, когда нетрезвые иностранные пациенты спровоцировали конфликт. В момент, когда сотрудники Государственной полиции пытались успокоить нарушителей, один из дебоширов напал на полицейского, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Центр реабилитации «Вайвари» — это место, куда люди с травмами приезжают на отдых и восстановление в спокойной обстановке. Однако в один из рабочих дней гармонию нарушили несколько пациентов, затеявшие громкую ссору. Не сумев уладить разногласия словами, они перешли к драке.

«Было зафиксировано агрессивное поведение пациентов, немедленно вмешались сотрудники нашей Службы безопасности, охрана и муниципальная полиция», — рассказала специалист по общественным связям центра «Вайвари» Кристине Кениня-Юревица.

По словам Кенини, агрессивные пациенты находились в сильном алкогольном опьянении, а центр «Вайвари» категорически не терпит подобное поведение.

Возбудители конфликта были переданы соответствующим учреждениям. Подобный случай, по словам Кенини, крайне редок.

«Обычно у нас всё проходит спокойно, и процесс реабилитации идёт в мирной обстановке», — добавила она.

Среди местных жителей начали циркулировать различные версии произошедшего.

«После конфликта троих якобы выгнали, в комнате нашли бутылки с алкоголем. Вели себя так, будто им всё можно и всё бесплатно», — говорит житель Юрмалы.

Однако такая версия далека от действительности. На самом деле были удалены только двое агрессивных пациентов, в их палатах бутылок с алкоголем не обнаружено, и причина конфликта вовсе не заключалась в вымышленных привилегиях, якобы связанных с едой или бесплатным обслуживанием.

«Согласно первоначальной информации, конфликт, возможно, начался после того, как прохожие сделали иностранцам замечание за слишком громкую музыку во дворе центра. В связи с произошедшим начата служебная проверка, выясняются точные причины конфликта и все причастные лица», — сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Один из участников инцидента — иностранный гражданин — во время попытки полиции остановить конфликт даже попытался сорвать с полицейской нагрудную камеру. По факту происшествия начат административный процесс.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го мая

    Туда вроде хохлов контуженных пачками возят. "иностранный гражданин" прибухнув вспомнил свою отвагу при защите гейропки от мордорских орд? И чего эти аборигены неблагодарные его в дупу не целуют со слезами умиления?

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