В «Вайвари» пьяные пациенты устроили драку

Сотрудники реабилитационного центра «Вайвари» стали свидетелями редкого инцидента, когда нетрезвые иностранные пациенты спровоцировали конфликт. В момент, когда сотрудники Государственной полиции пытались успокоить нарушителей, один из дебоширов напал на полицейского, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Центр реабилитации «Вайвари» — это место, куда люди с травмами приезжают на отдых и восстановление в спокойной обстановке. Однако в один из рабочих дней гармонию нарушили несколько пациентов, затеявшие громкую ссору. Не сумев уладить разногласия словами, они перешли к драке.

«Было зафиксировано агрессивное поведение пациентов, немедленно вмешались сотрудники нашей Службы безопасности, охрана и муниципальная полиция», — рассказала специалист по общественным связям центра «Вайвари» Кристине Кениня-Юревица.

По словам Кенини, агрессивные пациенты находились в сильном алкогольном опьянении, а центр «Вайвари» категорически не терпит подобное поведение.

Возбудители конфликта были переданы соответствующим учреждениям. Подобный случай, по словам Кенини, крайне редок.

«Обычно у нас всё проходит спокойно, и процесс реабилитации идёт в мирной обстановке», — добавила она.

Среди местных жителей начали циркулировать различные версии произошедшего.

«После конфликта троих якобы выгнали, в комнате нашли бутылки с алкоголем. Вели себя так, будто им всё можно и всё бесплатно», — говорит житель Юрмалы.

Однако такая версия далека от действительности. На самом деле были удалены только двое агрессивных пациентов, в их палатах бутылок с алкоголем не обнаружено, и причина конфликта вовсе не заключалась в вымышленных привилегиях, якобы связанных с едой или бесплатным обслуживанием.

«Согласно первоначальной информации, конфликт, возможно, начался после того, как прохожие сделали иностранцам замечание за слишком громкую музыку во дворе центра. В связи с произошедшим начата служебная проверка, выясняются точные причины конфликта и все причастные лица», — сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Один из участников инцидента — иностранный гражданин — во время попытки полиции остановить конфликт даже попытался сорвать с полицейской нагрудную камеру. По факту происшествия начат административный процесс.