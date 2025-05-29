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Зейзе предписано находиться дома в ночное время и запрещено выезжать из страны 0 487

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Зейзе предписано находиться дома в ночное время и запрещено выезжать из страны
ФОТО: Facebook

Предпринимателю Оскару Зейзе, подозреваемому в совершении сексуального преступления, предписано находиться по месту жительства в ночное время, а также запрещено покидать территорию страны — такие меры пресечения ему назначили правоохранительные органы, пишет LETA.

Не называя имени, в Управлении по связям с общественностью Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в отношении лица, задержанного полицией 28 апреля по подозрению в возможных преступных действиях против нравственности и неприкосновенности личности, суд 21 мая отменил меру пресечения в виде ареста.

В настоящее время подозреваемому назначены другие меры пресечения — надзор полиции, запрет на выезд из Латвии, запрет на общение с возможной потерпевшей и приближение к ней, а также запрет на использование третьих лиц для установления с ней контакта. Также установлено требование находиться по месту жительства в ночное время.

Согласно информации базы данных "Firmas.lv", Зейза является владельцем связанного с торговлей топливом предприятия "Prax CW", а также членом правления компании "Bosus", принадлежащей оптовому поставщику топлива "Straujupīte", собственником которой является Юрис Зейза. Архив агентства LETA свидетельствует, что Оскар Зейза ранее занимал должность руководителя по развитию компании "Straujupīte".

Представители "Straujupīte" ранее отказались от комментариев агентству LETA.

Уже в 2022 году Зейза был оштрафован на 4000 евро за причинение телесных повреждений женщине.

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#насилие #изнасилование
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