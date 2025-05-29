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Жителя Валмиеры избили битой до смерти: дело дошло до Верховного суда 0 799

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Жителя Валмиеры избили битой до смерти: дело дошло до Верховного суда

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым оба обвиняемых были приговорены к восьми годам лишения свободы.

Убийство в Валмиере

Из материалов дела следует, что преступление произошло в Валмиере. Сначала один из обвиняемых украл в продуктовом магазине бутылку бренди, а спустя пару часов, находясь в состоянии опьянения, украл в другом продуктовом магазине ящик кассового аппарата и находящиеся в нем деньги.

Но на этом все не закончилось.

Около половины третьего ночи один из будущих обвиняемых камнем выбил окно в доме потерпевшего, и оба пьяных подельника напали на хозяина с стали его избивать — не только ногами, но с помощью бейсбольной биты.

В результате тот умер примерно через два часа после нападения.

Что решил суд

Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор первой инстанции в части наказания, которым один из обвиняемых приговорен к лишению свободы на восемь лет и два месяца, а второй обвиняемый — к наказанию в виде лишения свободы на восемь лет и десять дней. Кроме того, с обвиняемых взыскана компенсация морального вреда в размере 13 750 евро.

На решение апелляционной инстанции была подана кассационная жалоба.

Кассационную жалобу на приговор подали потерпевшие, не согласившиеся с квалификацией преступления — за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По их мнению, преступление следовало квалифицировать как убийство, совершенное группой лиц.

Но Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по делу. В своем постановлении ВС ссылается на юдикатуру, где ранее уже высказывалось мнение, что прокурор обладает исключительной функцией в поддержании государственного обвинения. Если прокурор в установленном законом порядке не опротестовал постановление суда апелляционной инстанции, признается, что прокурор согласился с постановлением суда апелляционной инстанции.

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#убийство
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Антон Городницкий
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