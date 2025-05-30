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Штрафные пункты начислят по-новому: водителей в Латвии будут наказывать еще строже 3 4400

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Штрафные пункты начислят по-новому: водителей в Латвии будут наказывать еще строже
ФОТО: LETA

Министерство сообщения (МС) предложило ужесточить наказания для водителей транспортных средств, систематически нарушающих правила дорожного движения.

А именно: предложены изменения в «Правила применения системы пунктов учета нарушений».

Предусмотрено увеличение количества пунктов за грубые нарушения правил дорожного движения и нарушения, которые напрямую угрожают безопасности дорожного движения, - сообщает МС.

«Чтобы минимизировать риски в дорожном движении, мы пересмотрели установленное для отдельных нарушений количество пунктов, увеличив количество баллов именно на такие нарушения, которые представляют наибольшую опасность…

Исследования доказывают: превышение разрешенной скорости движения остается важным фактором риска для тяжелых ДТП. Поэтому пересмотрено количество пунктов по поводу нарушений такого рода», - заявил заместитель директора Департамента услуг общественного транспорта Минсообщения Янис Калниньш.

Что хотят изменить

По нынешним правилами при достижении определенного количества пунктов водителя отправляют на курсы, на занятия коррекции поведения вождения или на экзамен. Эти меры воздействия на поведение должны быть выполнены водителем в течение шести месяцев (с момента направления сообщения).

Новые правила предусматривают отмену этого срока, устанавливая, что это наказание может быть применено до следующей вынесенной в отношении водителя меры воздействия.

Кроме того, правила предусматривают, что учет пунктов нарушений будет действовать и в тех случаях, если были отобраны права, а затем возвращены.

Также новое регулирование устанавливает: пункты не будут начисляться в случаях, когда предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на пять лет, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, так как уже применяется один из самых суровых видов наказания.

После публичного обсуждения правил - до 9 июня, эти поправки будут направлены на дальнейшее согласование и для утверждение в правительстве.

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#штрафы #водители
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Антон Городницкий
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(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    1-го июня

    А когда вы займётесь коррупцией власти...???? 😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅

    38
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    31-го мая

    Многие станут нарушать специально чтобы эта Police Girl надела на них наручники.

    15
    3
  • З
    Злой
    30-го мая

    Во фигуристая какая.

    41
    7
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