В четверг в авариях на дорогах Латвии получили травмы 11 человек

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в 11 авариях есть пострадавшие, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Ни в одном происшествии не было нескольких пострадавших. В трех авариях травмы получили велосипедисты, в двух - водители электрических самокатов, в одной - пешеход.

За сутки в сфере дорожного движения выявлено 446 административных нарушений, в том числе 153 превышения разрешенной скорости движения и три случая агрессивного вождения.

Семеро водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пятеро из них были сильно пьяны, а у двоих концентрация алкоголя в организме не достигала 1,5 промилле, свидетельствует собранная полицией статистика.