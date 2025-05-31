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Не заметил, что мчится по встречной: опасная ситуация на Бривибас гатве (ВИДЕО) 0 973

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Не заметил, что мчится по встречной: опасная ситуация на Бривибас гатве (ВИДЕО)

Видео: автомобиль, едущий по встречной полосе на Бривибас гатве, создал опасную ситуацию

Вчере водитель легкового авто выехал на встречную полосу на Бривибас гатве, недалеко от Этнографического музея, создав массу опасных ситуаций.

Вероятнее всего он выехал на встречную, совершив неправильный поворот. Однако он как ни в чем ни бывало продолжил движение в противоположном направлении по трехполосной дороге, вынуждая других участников движения спасаться у обочины.

Так, на видео видно, как внедорожник, ехавший по своей полосе, в последний момент заметил выехавшего на встречную полосу водителя и едва не въехал в барьер безопасности, чтобы избежать лобового столкновения.

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#дороги #чп
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