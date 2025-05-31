В ДТП пострадали 17 человек

За минувшие сутки в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 17 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Пострадали два пешехода, три велосипедиста и один водитель электросамоката. Всего за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий.

Пойманы четыре водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено два административных и два уголовных дела.

Также был задержан 191 нарушитель скорости, а всего оформлено 518 протоколов за нарушения правил дорожного движения.