91-летнего блокадника Ленинграда развели на 43 миллиона рублей — он годами копил деньги, заработанные на патентах. Пенсионер понял, что его обманули, только когда посмотрел ТВ-репортаж про мошенников.

19 мая жене Ханана О. позвонили якобы из «Госуслуг» и сообщили, что у мужа заканчивается договор на обслуживание, поэтому нужно его продлить, продиктовав код из СМС. Ханан назвал код жене, а через два дня позвонили уже ему — звонивший представился сотрудником «департамента службы безопасности» и сказал пенсионеру, что счета его жены были взломаны, а деньги отправились на Украину.

Но переживать Ханану не стоило — любезные «силовики» задержали перевод и тем самым спасли жену пенсионера. Ханана Григорьевича попросили снять на видео все деньги и ценности в его квартире — мол, чтобы не проводить обыск. А также спросили про накопления в банках. Пенсионер послушно назвал приятные для аферистов цифры: дома у него лежали $246 тысяч и 230 тысяч евро. Это были накопленные за 20 лет деньги, которые Ханан получал за свои патенты, а потом покупал на рубли валюту.

Мошенники убедили пенсионера, что деньги нужно задекларировать — иначе их изымут во время обыска. За следующие несколько дней он встретился с курьером несколько раз: по кодовым словам («Яна» и «вода») он отдал всю наличку, а также деньги с банковских счетов, которые его убедили снять. 27 мая Ханан Григорьевич сидел дома и ждал, когда ему вернут деньги. По телевизору шёл репортаж про мошенников, где рассказали про схему с кодом и отправкой денег на Украину. Ханан тут же всё понял и пошёл в полицию. В итоге аферистам удалось забрать у блокадника 43 миллиона рублей (около 430 тысяч евро). Возбуждено дело о мошенничестве.