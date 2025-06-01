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РЖД не смогла предупредить диверсии с трагическими последствиями 0 982

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Разбор взорванных вагонов в Брянской области.

Разбор взорванных вагонов в Брянской области.

Власти уверяли, что угрозы нападения нет.

Железнодорожный мост рухнул в Курской области. В это время по мосту двигался грузовой локомотив. Это уже второе обрушение моста за последние сутки. Обрушение произошло в районе 48-го километра трассы Тросна-Калиновка в ночь на 1 июня. По данным главы региона Александра Хинштейна, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. Началось возгорание тепловоза. Предварительно, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд.

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Накануне 69 человек пострадали в железнодорожной катастрофе в Брянской области. По данным губернатора Александра Богомомаза, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии (в том числе младенец). 44 человек госпитализированы, 22 — наблюдаются амбулаторно. Всего в ЧП пострадали трое детей. Также, по словам Богомаза, 7 человек погибли.

Об украинской ДРГ в Выгоничском районе, ранее сообщали российские военкоры. Губернатор региона тогда назвал это «фейками украинской стороны». Телеграм-канал «Romanov Лайт» утверждал, что группа украинских диверсантов «обнаружена и блокирована» в районе реки Десна в Выгоничском районе Брянской области.

Телеграм-канал «Старший Пограннаряда» (на него сослался популярный провоенный канал «Два майора»), в свою очередь, заявил, что диверсионная группа из семи-восьми человек, замечена в районе села Субботово. Это село расположено в 76 километрах по прямой от российско-украинской границы и примерно в 30 километрах от Брянска.

Известный российский военкор Юрий Котенок также сообщал, что в Выгоничском районе «идет поиск» украинской ДРГ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на фоне этих сообщений заявлял, что в сети появилось «множество недостоверной информации по факту перекрытия дорог в Выгоничском районе». «Установлено, что вбросы фейков осуществляются в том числе украинской стороной», — заявлял Богомаз.

Глава региона сообщил, что в Выгоничском районе перекрыли несколько дорог из-за того, что правоохранительные органы и спецслужбы проводят «профилактические мероприятия по отработке оперативной информации». «Сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется», — добавил Богомаз.

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