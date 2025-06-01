Комитет по обороне Национального собрания Франции единогласно одобрил законопроект о посмертном повышении в звании капитана Альфреда Дрейфуса до бригадного генерала. В 1894 году его несправедливо обвинили в госизмене, во многом из-за его еврейского происхождения.

Комитет по обороне Национального собрания Франции единогласно одобрил законопроект о посмертном повышении капитана Альфреда Дрейфуса до звания бригадного генерала. Таким образом в стране пытаются исправить несправедливость, которую он пережил из-за антисемитизма.

Законопроект, принятый спустя 90 лет после смерти Дрейфуса, был назван "важным шагом в истории Альфреда Дрейфуса и в истории Республики". Так об этом заявил депутат от партии "Вместе за Республику" Шарль Ситценштуль, докладчик по этому законопроекту.

"Антисемитизм, поразивший Альфреда Дрейфуса, не остался в прошлом. Сегодняшние акты ненависти – напоминание о том, что эта борьба актуальна и сегодня", – отметил бывший премьер-министр Габриэль Атталь, который внес законопроект 7 мая.

В тексте также говорится, что "пять лет депортации и унижений непоправимо помешали военной карьере Дрейфуса" и "бесспорно, что без этой несправедливости Альфред Дрейфус, естественно, поднялся бы до самых высоких чинов". В заявлении посольства Франции в Израиле говорится следующее: "Французская нация привержена справедливости и не забывает об этом. Она посмертно повышает Альфреда Дрейфуса до бригадного генерала – чтобы исправить ошибку, отдать честь солдату и подтвердить, что антисемитизму, в прошлом или настоящем, нет места в Республике".

В 1894 году французская разведка перехватила записку неизвестного французского офицера, адресованную сотруднику немецкого посольства в Париже, из которой следовало, что тот передавал военные секреты противнику. Подозрение пало на офицера Генштаба, еврея Альфреда Дрейфуса, который был предан суду военного трибунала и осужден за государственную измену. В январе 1895 года его лишили звания в ходе публичной церемонии разжалования и приговорили к пожизненному заключению на острове Дьявола во Французской Гвиане.

Судебный процесс был подогрет широко распространенным антисемитизмом в армии и французском обществе. Однако вскоре возникла общественная кампания за очищение имени Дрейфуса, которую возглавил журналист Бернар Лазар.

В 1896 году новый начальник разведки подполковник Жорж Пиквар обнаружил, что настоящим предателем был другой офицер, майор Фердинанд Вальсин Эстерхази.

В январе 1898 года известный французский писатель Эмиль Золя опубликовал знаменитое открытое письмо "Я обвиняю", в котором осуждал роль военных в судебной ошибке.

В 1906 году высший суд Франции отменил приговор, полностью оправдав Дрейфуса. Он был восстановлен в армии в звании майора и продолжал служить во время Первой мировой войны.

Дрейфус умер 12 июля 1935 года в возрасте 76 лет, а "дело Дрейфуса" стало синонимом несправедливого осуждения невиновных. Оно также остается одним из самых ярких примеров институционального антисемитизма во Франции и в истории.