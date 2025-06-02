Петроградский райсуд Санкт-Петербурга приговорил Илью Горбунова, бывшего медиаменеджера группы «Патриот» и «фабрики троллей» главы «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, к 10 годам колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК), сообщила пресс-служба петербургских судов.

Горбунова признали виновным в вымогательстве у председателя правления Фонда развития новых медиа и бывшего гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича. Суд постановил, что весной 2024 года фигурант дела угрожал на тот момент кандидату в депутаты заксобрания Петербурга публикацией порочащей его информации. По данным обвинения, Горбунов разместил «позорящие» Малькевича посты в некоторых телеграм-каналах и на других ресурсах, потребовав за свое молчание 10-20 миллионов рублей. Адвокат бывшего пиарщика Пригожина заявлял, что он «говорил про четыре миллиона рублей в рассрочку» за содействие в случае появления негативных публикаций.

В итоге Малькевич дважды встретился с Горбуновым под присмотром силовиков и во второй раз передал вымогателю 1,5 миллиона рублей (около 15 000 евро), из которых неподдельными были только 20 тысяч. Горбунова задержали и арестовали. В ходе обыска дома у подозреваемого оперативники обнаружили наркотические вещества — гриндер с остатками гашиша, что позволило добавить в его дело соответствующую статью.

По решению суда, экс-куратор «фабрики троллей» также должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сам Горбунов в письме изданию «Ротонда» поведал, что после задержания несколько раз пытался отправиться на войну в Украине, но представителей Минобороны якобы не пускали к нему в СИЗО.

Горбунов ранее был сотрудником «Комсомольской правды» и «РИА Новости», а в 2020 году он руководил «фабрикой троллей», а также сетью телеграм-каналов, входящих в медиаструктуру Пригожина. Журналист-расследователь Андрей Захаров отмечал, что Горбунов занимался освещением «с позитивной стороны» мятежа Пригожина летом 2023 года.