В Латгале человек выпал из машины — водитель скрылся

В субботу в Латгале в больницу был доставлен человек, выпавший из автомобиля и оставленный на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

На данный момент известно, что в волости Малнава Лудзенского края неустановленный водитель автомобиля Volvo C30 съехал с проезжей части. В результате происшествия один человек выпал из машины.

Водитель покинул место происшествия, не сообщив об этом в установленном законом порядке.

Пострадавший был доставлен в местное медицинское учреждение. По факту инцидента начат уголовный процесс, правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.