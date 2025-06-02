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В Латгале человек выпал из машины — водитель скрылся 0 938

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
В Латгале человек выпал из машины — водитель скрылся
ФОТО: Unsplash

В субботу в Латгале в больницу был доставлен человек, выпавший из автомобиля и оставленный на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

На данный момент известно, что в волости Малнава Лудзенского края неустановленный водитель автомобиля Volvo C30 съехал с проезжей части. В результате происшествия один человек выпал из машины.

Водитель покинул место происшествия, не сообщив об этом в установленном законом порядке.

Пострадавший был доставлен в местное медицинское учреждение. По факту инцидента начат уголовный процесс, правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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