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За одно воскресенье - почти 500 штрафов на дорогах 0 549

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
За одно воскресенье - почти 500 штрафов на дорогах

В воскресенье в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 108 ДТП: 68 — в Рижском регионе, 13 — в Латгале, 10 — в Земгале, 9 — в Видземе и 8 — в Курземе.

В Рижском регионе травмы получили шесть человек, в том числе два велосипедиста. Ещё пять человек пострадали в Видземе, четыре — в Латгале, два — в Курземе и один — в Земгале.

Всего в сфере дорожного движения было принято 498 решений о применении административного наказания, из них 269 — за превышение скорости.

По фактам вождения в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и восемь уголовных. Ещё один водитель управлял автомобилем под воздействием наркотических веществ. У четырёх из них транспортные средства будут конфискованы, а с пятого будет взыскана их стоимость.

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