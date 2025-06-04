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В Сейме заподозрили дипломатов РФ в перевозке через границу Латвии «черного нала» 2 1382

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
В Сейме заподозрили дипломатов РФ в перевозке через границу Латвии «черного нала»

"Черный нал перевозят, санкционные товары" – такая практика для российских дипломатических машин, как общеизвестная, была озвучена на заседании подкомиссии Сейма по внутренней безопасности.

Там выясняли, что происходит на границе Латвии с Россией и Беларусью. На заседение позвали высокопоставленных пограничников.

Те рассказали, что в настоящее время автомашины с красными номерами не подвергаются досмотру.

— Не нужно ли здесь подумать внешнеполитическому ведомству? — задался вопросом присутствовавший на заседании бдительный парламентарий.

Пограничники сообщают — посольские и консульские авто Российской Федерации совершили 135 поездок за 5 месяцев по направлению Терехово — Москва. Речь идет не только о работинках посольства РФ в Латвии, но и о дипломатах других стран Европы, которые возварщаются домой через латвийскую границу.

Что касается функций пограничников ЛР, то они проверяют личность пассажиров — и пока не констатировали нарушений, как и не производили углубленных проверок.

Хотя зачастую в автомашинах, которыми управляют лица с дипломатическими паспортами, находятся и обычные пассажиры, не подлежащие привилегиям Венской конвенции.

В целом же пограничники имеют административные и технические возможности в течение 4–5 часов довести детальную проверку, чтобы довести до криминального процесса: "Обработаем от A до Z. В наших руках и экспертиза, и уголовно–процессуальные рычаги".

Если оставить дипломатов и оценить поток обычных граждан, то за 5 месяцев пограничники Латвии составили 1210 протоколов об административных нарушениях, главными виновниками считаются грузовики. Часто подделывается срок годности технических документов на автомобили, водительских удостоверений.

Зато исчезла тенденция фальсифицированных "зеленых карт" для грузовиков, выданных в Болгарии и Черногории — таковых ранее изымалось по 300 в год!

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#восточная граница
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(2)
  • Д
    Дед
    4-го июня

    Не досматривали, но подозревают, самим не смешно? Я подозреваю, что все наши министры воры, и что это меняет? Когда поймаете, тогда и будете хрень писать. Все у них хайли -лайкли.

    65
    2
  • A
    Aleks
    4-го июня

    Хороша инициатива депутата,чтобы опозориться на весь мир...Продолжайте в том же духе...Этот то точно дурачок. Почему ещё не собирают подписи,чтобы депутаты проходили психиатрическую экспертизу?!Там же большая часть скрытые шизофреники.

    55
    2

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