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Сеть педофилов: Интерпол провел задержания в 12 странах 0 425

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Сеть педофилов: Интерпол провел задержания в 12 странах
ФОТО: LETA

В международной операции против детской порнографии, координируемой полицией Испании, были задержаны 20 человек в 12 странах Европы и за её пределами, сообщает Интерпол, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Операция началась в конце 2024 года, когда испанская полиция провела онлайн-проверки и выявила группы обмена сообщениями, распространявшие материалы с изображениями сексуального насилия над детьми, сообщил Интерпол.

«По мере развития расследования полиции удалось полностью установить возможных виновных и предупредить соответствующие государственные органы», — заявили в Интерполе.

Дальнейшие оперативные действия были согласованы с Аргентиной, Боливией, Бразилией, Коста-Рикой, Сальвадором, Гондурасом и Парагваем.

Аресты проходили с марта по май 2025 года.

Испанские власти задержали семерых подозреваемых, в том числе сотрудника системы здравоохранения и учителя.

Сотрудник здравоохранения платил несовершеннолетним из Восточной Европы за откровенные изображения, в то время как учителю предъявлены обвинения в хранении и распространении материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми, на различных онлайн-платформах.

Также были идентифицированы ещё 68 подозреваемых, расследование продолжается.

Изъяты настольные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты и цифровые устройства хранения данных. Учитель был задержан в Панаме.

Остальные подозреваемые были арестованы в других странах Европы и в США.

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