За минувшие сутки в ДТП пострадали десять человек

За минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали десять человек, в том числе три пешехода и один велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

За сутки в стране зарегистрировано 163 ДТП.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 489 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 182 в связи с превышением скорости и три по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три процесса об административных правонарушениях и восемь уголовных процессов. В одном случае предусмотрена конфискация, а в семи - взыскание стоимости использованного в момент правонарушения транспортного средства.