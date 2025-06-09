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Не залезай на нашу свободу! Граждан Дании и Швейцарии наказали за посягательство на Милду 1 901

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.06.2025
press.lv
Не залезай на нашу свободу! Граждан Дании и Швейцарии наказали за посягательство на Милду

Недавно сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции за неполные три часа зафиксировали два случая, когда два человека, ради развлечения, пытались взобраться на Памятник Свободы.

В одном случае это был гражданин Дании, в другом – Швейцарии. Оба, как видно на кадрах, зафиксированных камерой наружного наблюдения, заинтересовались Милдой. Один залез на стену памятника, другой ходил по барьеру монумента, выполняя различные гимнастические трюки- позируя на камеру, пытался сделать «ласточку». Другой просто вскарабкался повыше на монумент, чтобы сделать фото.

Иностранцев можно понять. Они могут не знать о сакральном значении памятника для каждого латыша. И просто хотят сделать красивые фотки.

Но стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия и после выяснения всех обстоятельств и беседы с идентифицированными лицами, (в ходе которых была разъяснена суть нарушения), обоим лицам был выписан денежный штраф за явное проявление неуважения к Памятнику Свободы.

Полиция также опубликовала информацию об этом на своей странице в Facebook с видео, озаглавленным "За лазание по Памятнику Свободы два иностранца получили внушительные денежные штрафы".

  • Первый случай был зафиксирован незадолго до 20:00, когда сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции на камерах видеонаблюдения, расположенных в столице, заметили мужчину, как выяснилось позже, гражданина Дании, который со стороны смотровой площадки у металлической входной двери взобрался на массивное основание Памятника Свободы.

Уже через неполные три часа другой мужчина, как выяснилось позже, гражданин Швейцарии, пребывая в ясном уме, со стороны смотровой площадки взобрался на бордюр Памятника Свободы и прогуливался по бордюру в неположенном для этого месте, говорится на странице Рижских муниципалов.

За такое нарушение, согласно статье 9 Закона о Памятнике Свободы и Братских кладбищах Риги, виновному лицу может быть применен денежный штраф от 1000 до 2000 евро, отмечают представители Рижской муниципальной полиции.

Press.lv поинтересовался у Рижской полиции самоуправления, на какие же суммы в этих случаях за неуважение к памятнику Свободы пришлось раскошелиться иностранным туристам?

  • Сколько за свои развлечения заплатили иностранцы из Дании и Швейцарии? Неужели столь внушительную сумму - от 1000 до 2000 евро за то, что забрались на ограждение памятника и сфотографировались?

Как пояснила порталу Press.lv Эрика Верзе, специалист по коммуникациям Рижской муниципальной полиции, иностранцы заплатили минимальный штраф, предусмотренный за подобное правонарушение. Им назначили административный штраф не за хулиганство, а за неуважение к памятнику:

  • Обоим правонарушителям был применен денежный штраф в размере 1000 евро.

Согласно статье 9 Закона о Памятнике Свободы и Рижских Братских кладбищах, за такое нарушение предусмотрен штраф от 1000 до 2000 евро. Таким образом, наложенный штраф в 1000 евро находится в пределах установленных законом санкций.

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(1)
  • F
    FOXBAT
    10-го июня

    А что в этом удивительного ! Они, у себя на родине поспорили, что пописают или заберутся, на памятник ! Поспорили на 100 евро, штраф заплатили 50 (они же европейцы ) 50 евро в прибыли... И смеются над Латвией.

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