Перевозка нелегалов: десятки латвийцев вызвались развозить беженцев по странам ЕС

Очередные латвийские перевозчики попались в Польше — пытались провезти марокканцев и сомалийцев. Латвийцам теперь грозит долгий тюремный срок — до 8 лет.

Двое граждан Латвии, приехавших за нелегальными мигрантами, были задержаны польскими пограничниками на этой неделе, сообщила польская погранохрана.

Курьеров ждали десять иностранцев, которые ранее пересекли польско–литовскую границу пешком.

Сначала пограничники задержали группу иностранцев из Сомали и Марокко. Затем были задержаны и курьеры, приехавшие за нелегалами.

В итоге нелегальных мигрантов передали литовской стороне.

Задержанные граждане Латвии будут привлечены к ответственности за незаконную организацию пересечения границы. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до 8 лет.

МИД: осторожнее с перевозкой "грузов"

Тем временем латвийское Министерство иностранных дел (МИД) предупредило: в последние годы имеется тревожная тенденция — международные преступные группировки активно вербуют жителей Латвии в социальных сетях, предлагая работу перевозчиками в странах Европы — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии.

Предложения работы и обещанные зарплаты привлекательны, и, по данным МИД, на эту работу уже согласились несколько десятков латвийцев.

При этом рекрутеры обещают, что в обязанности входит перевозка грузов, но на самом деле работники нелегально ввозят беженцев из Ирана, Сирии и других третьих стран на территорию Евросоюза.

Это уголовное преступление, за которое грозит задержание и суд в стране, где было совершено преступление, предупреждает министерство. Наказание за незаконную перевозку иммигрантов суровое — это может быть несколько лет лишения свободы.

Если что — звоните консулу

МИД настоятельно просит жителей Латвии тщательно оценивать любые предложения о работе за рубежом и не соглашаться на обещания легкой прибыли от непроверенных работодателей, поскольку под этим могут скрываться преступные намерения.

Если во время работы возникают сомнения в законности перевозки пассажиров, МИД призывает перед перевозкой людей всегда проверять личность людей, находящихся в транспортном средстве, и законность их пребывания на территории ЕС. Если есть подозрения, что предложено что–то незаконное, следует обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением.

Люди, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации за границей, могут связаться с круглосуточным дежурным Консульского департамента Министерства иностранных дел.