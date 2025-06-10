В этом году в водоёмах уже обнаружены 50 утопленников

В понедельник в Алуксне из озера был извлечён утонувший человек, таким образом общее число погибших, найденных в водоёмах Латвии с начала года, достигло 50, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба.

Вчера был получен вызов в Алуксне, где в озере был замечен человек.

Спасатели извлекли погибшего из воды и доставили на берег, где медики констатировали смерть.

В этом году за период купального сезона, который длится с 15 мая по 15 сентября, из водоёмов уже извлечены шесть погибших.