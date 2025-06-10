Пожар в квартире на четвёртом этаже многоквартирного дома на улице Фабрикас вспыхнул, можно сказать, неожиданно, но для местных жителей это уже не сюрприз — здание регулярно страдает от поджигателей, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Ровно месяц назад уже сообщалось о возгорании в этом же пятиэтажном доме. Снаружи выглядит так, словно по нему стреляли из тяжёлой артиллерии, и, по словам очевидцев, ситуация внутри не лучше.

Заходя в здание, благоразумнее всего натянуть капюшон и включить фонарик — неизвестно, что может упасть на голову или кого можно встретить в тёмных коридорах.

Назвать атмосферу в доме пугающей — значит сильно смягчить действительность. На каждом шагу — непонятные предметы, запахи или звуки.

Сами жильцы явно не в восторге ни от состояния дома, ни от его регулярного поджигания. У них есть разные версии о возможном виновнике — подозрение падает на одного известного в округе странного человека.

"Говорят, он сам с собой кричит, разговаривает, он какой-то чудной. Я его боюсь!" — рассказала женщина, проживающая по соседству.

Местным жителям, похоже, это всё уже надоело, и, возможно, настало время переезжать. Один из жителей настроен решительно сам справиться с поджигателем и пообещал, что, когда это произойдёт, обязательно позвонит в Degpunktā для съёмки сюжета.

Одна пожилая жительница считает виноватыми своих соседей, которых обвиняет в множестве противоправных действий:

"Сколько можно — воруют, что тут происходит, дети мои? Нет покоя. Беспорядки повсюду! Жгут, воруют, магазины обворовывают — чего только не делают, это просто невозможно!"

Другой мужчина говорит, что его брат — инвалид, живёт на первом этаже, и они с другими жильцами едины во мнении — поджоги стали систематической проблемой.

Понедельничный пожар и другие аналогичные случаи начинают превращаться в ужасающую статистику — с начала января спасатели выезжали на адрес Фабрикас 2A уже 15 раз.

На этот раз о происшествии в понедельник сообщил сам командир Вентспилсского отделения Государственной пожарно-спасательной службы Янис Сеньканс. Передав сообщение коллегам в депо, он проявил героизм — бросился в горящее здание и помог эвакуироваться семи людям, в то время как муниципальная полиция эвакуировала ещё шестерых.

Наибольшие сложности вызвало сильное задымление, которое распространилось даже на два этажа ниже. Янис отмечает, что если бы пожар произошёл ночью — всё могло закончиться трагически.

Пламя было потушено немного после восьми часов вечера.