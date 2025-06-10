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Жертвам сбоя на выборах в Риге выплатят компенсации по 83 евро 1 1687

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Жертвам сбоя на выборах в Риге выплатят компенсации по 83 евро

Сотрудникам участковых избирательных комиссий в Риге выплатят вознаграждения, чтобы компенсировать переработки, возникшие из-за сбоя системы подсчета голосов на муниципальных выборах, сообщили bb.lv в Рижской думе.

Сотрудники участковых комиссий работали сверхурочно до восьми часов сверх установленного в трудовых договорах рабочего времени.

Чтобы обеспечить оплату дополнительного труда членам избирательных комиссий из резервного фонда планируют Риги заплатить дополнительно 95 670 евро.

На участках муниципальных выборов в Риге были заняты 1148 сотрудников (164 председателя комиссий, 164 секретаря, 820 членов комиссий), чьё вознаграждение установлено соответственно в размере десяти евро в час, девяти евро в час и восьми евро в час.

Если разделить премию на всех, то в среднем получится по 83,34 евро. Понятно, что председатели комиссий получат побольше, а рядовые члены – поменьше.

«Люди должны получить справедливую оплату за свой труд», — утверждает дорабатывающий на своем посту последние дни мэр Риги Вилнис Кирсис.

Как сообщали bb.lv, в ходе муниципальных выборов 7 июня возникли технические сбои, из-за чего подсчёт голосов пришлось проводить вручную ночью и утром следующего дня.

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(1)
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    Aleks
    10-го июня

    83 евро?!😀Да,власть не ценит даже им преданных,что уж говорить об остальных..

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