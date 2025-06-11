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Ночью горели мебель и товары в здании Domina Shopping 0 950

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Ночью горели мебель и товары в здании Domina Shopping

В Риге минувшей ночью в здании торгового центра «Domina Shopping» произошёл пожар, в результате которого горели мебель и товары, сообщает агентство LETA.

В 3:10 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на улицу Иерикю в Риге, где на первом этаже шестиэтажного административного здания горели мебель и товары на площади 20 квадратных метров. В тушении пожара участвовали шесть автоцистерн и автолестница, сообщили в ГПСС.

В 5:35 пожарные ликвидировали этот пожар повышенной опасности и завершили работы на месте происшествия.

Представители торгового центра «Domina Shopping» сообщили агентству LETA, что в результате происшествия никто не пострадал, а локальный пожар не повлиял на работу остальных офисных и торговых помещений. Таким образом, как сам центр «Domina Shopping», так и офисные корпуса в среду будут работать в обычном режиме.

Технический директор «Domina Shopping» Эдгар Экис пояснил, что вероятной причиной инцидента стало повреждённое электроустройство.

«Помещения в здании уже максимально проветрены, однако в ближайшие дни в них всё ещё может ощущаться запах гари», — отметил Экис.

Одновременно, чтобы уменьшить дискомфорт для арендаторов офисов и посетителей торгового центра, будут установлены ионизационные устройства, которые помогут очистить воздух.

Также вскоре после полуночи поступил вызов на улицу Латгалес в Риге, где в помещении на первом этаже общественного здания произошла утечка углекислого газа из вентиля баллона, сработал детектор. До прибытия спасателей из здания эвакуировались семь человек. Пожарные закрыли вентиль и завершили работы на месте.

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