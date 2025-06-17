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Почему московские аэропорты задыхаются летом 1 566

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
В такой очереди и паническая атака может случиться.

В такой очереди и паническая атака может случиться.

Люди стоят в очередях на паспортный контроль по 2–5 часов, опаздывают на свои рейсы.

Во Внуково с началом летнего сезона начался коллапс: сотрудники не справляются с объёмом пассажиров, люди вынуждены стоять в очередях по несколько часов. Работу также усложняют новые правила пересечения границы для иностранцев — теперь все обязаны сдавать биометрию.

В летний сезон пассажиров в аэропорту традиционно становится больше обычного. Но в аэропорту Внуково это ощущается особенно сильно, так как помимо «летних» рейсов воздушная гавань принимает большинство рейсов из Таджикистана и Узбекистана. В этом году в силу вступили новые правила пересечения границы для иностранцев: они обязаны сдавать биометрию и при въезде в страну, и при выезде. Такая процедура требует 5–7 минут, при этом потоки людей не разделяются — россиянам приходится стоять с иностранцами в одной очереди, что существенно увеличивает время ожидания. Из-за этого пассажиры нервничают — и не зря: многие просто не успевают пройти досмотр до вылета и либо меняют билеты, либо просто никуда не летят.

При этом, по данным «Базы», в Шереметьево и Домодедово таких проблем нет (во многом потому, что именно во Внуково прилетает большинство рейсов из СНГ). Также во Внуково есть проблемы с комплектацией штата и с техникой — по словам источников «Базы», система и техническое оснащение во Внуково серьёзно отстает от конкурентов. В итоге из-за новых правил для иностранцев, нехватки сотрудников и устаревшего оборудования больше всего страдают пассажиры. Люди стоят в очередях на паспортный контроль по 2–5 часов, опаздывают на свои рейсы.

Сотрудникам пограничной службы тоже несладко. Они жалуются на переработки: за 15-часовую смену у работника может быть только 3 перерыва по 15 минут. Всю смену люди смотрят в компьютер и проверяют паспорта — от усталости падает качество работы и появляется шанс не заметить человека с проблемными документами. Тяжёлый график и невысокая зарплата также не улучшают ситуацию — появляется текучка кадров, а иногда работать банально некому.

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  • 17-го июня

    у людей есть деньги чтоб путешествовать, туризм развит, вот и толкучка в аэропортах.

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