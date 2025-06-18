Николя Саркози, бывший президент Франции (2007-2012), был лишен государственных наград

Его исключили из ордена Почетного легиона после окончательного осуждения за коррупцию. Бывшего президента также исключили из Национального ордена «За заслуги».

Таким образом, Саркози стал вторым главой французского государства, лишенным ордена Почетного легиона. Первым был маршал Петен, лишенный ордена после его осуждения в августе 1945 года за государственную измену и сговор с врагом.

Исключение из Почетного легиона происходит автоматически, когда получатель окончательно осужден за преступление или получает тюремное заключение сроком на один год или более. Великому канцлеру Почетного легиона остается лишь следовать уставу и подписать соответсвующий указ.

Бывший президент Николя Саркози «принял к сведению» свое исключение из ордена Почетного легиона и подчеркнул, что Европейский суд по правам человека еще не вынес решения по его апелляции.