Латвия вне опасности? СГБ оценила угрозу терактов 3 953

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия вне опасности? СГБ оценила угрозу терактов
ФОТО: пресс-фото

В настоящее время уровень террористической угрозы в Латвии остаётся низким, и имеющаяся в распоряжении Службы государственной безопасности (СГБ) информация не свидетельствует о том, что в ближайшее время ситуация может измениться, сообщает ЛЕТА со ссылкой на ведомство.

На этой неделе в СГБ состоялось заседание Консультативного совета экспертов Антитеррористического центра, на котором обсудили актуальные вопросы в сфере противодействия терроризму и обозначили приоритеты на второе полугодие. Такие заседания СГБ обычно проводит дважды в год.

Представители СГБ и других учреждений, участвующих в реализации антитеррористических мероприятий, обсудили на заседании текущие тенденции террористических угроз в Европе. Особое внимание было уделено росту числа инцидентов, связанных с терроризмом, а также всё более частым случаям радикализации молодёжи и их вовлечению в насильственные действия.

Участникам заседания была представлена информация о действиях СГБ в первой половине года, направленных на совершенствование превентивных и реагирующих антитеррористических мер.

Служба проводила систематическую работу как по предотвращению террористических рисков, так и по повышению готовности ответственных учреждений к действиям в случае террористической угрозы. Например, СГБ оказывала поддержку вовлечённым учреждениям в уточнении внутренних планов в соответствии с обновлённым Национальным планом противодействия терроризму, утверждённым Кабинетом министров в прошлом году.

СГБ также продолжала работу по укреплению безопасности объектов, представляющих террористический риск, оценивая меры физической защиты как критической инфраструктуры, так и мест массового скопления людей, и предоставляя рекомендации по их совершенствованию. Дополнительно служба выдавала рекомендации по обеспечению безопасности мероприятий с повышенным риском, включая такие масштабные события, как Праздник песни и танца школьной молодёжи Латвии.

На заседании СГБ также информировала о деятельности в первом полугодии 2025 года двух рабочих подгрупп совета: группы по предотвращению радикализации "Prevent" и координационной группы по расследованию финансирования терроризма.

Сотрудники различных учреждений, которые по роду своей деятельности могут заметить случаи радикализации, в рамках группы "Prevent" были ознакомлены с признаками радикализации. В обучении приняли участие курсанты Колледжа Государственной пограничной охраны, специалисты Центра подростковых ресурсов и Центра защиты прав детей.

Между тем, координационная рабочая группа по расследованию финансирования терроризма в первом полугодии рассматривала поступившие сообщения о подозрительных сделках и возможных нарушениях санкционного режима, а также обсуждала актуальные вопросы предотвращения финансирования терроризма.

Консультативный совет экспертов Антитеррористического центра СГБ является консультативным и координирующим органом, цель которого — совершенствовать сотрудничество между СГБ, государственными и муниципальными учреждениями, а также частным сектором в сфере противодействия терроризму, обеспечивая готовность государства эффективно предотвращать террористические угрозы и ликвидировать их последствия.

В работе совета участвуют представители таких учреждений, как Служба военной разведки и безопасности, Бюро по защите Сатверсме, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Генеральная прокуратура, Служба финансовой разведки, Национальные вооружённые силы, Министерство сообщения, Министерство юстиции, Министерство охраны здоровья, Министерство финансов и Банк Латвии.

#терроризм #сгб
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
