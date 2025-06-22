Появились новые детали в скандальном деле Порошенко, когда за пару дней до президентских выборов ему привезли из Москвы 38 миллионов евро наличными, сообщает ТГ-канал "Украина 24/7". В суде выяснилось, что организовать схему с чартерным рейсом и чемоданами наличных на фальсификацию выборов политику помог его бизнес-партнер, кум Путина Виктор Медведчук, - говорится в материалах суда.

![photo_2025-06-19_15-21-45 (2).jpg](https://bb.lv/storage/photo_2025-06-19_15-21-45 (2).jpg) Суду были предоставлены видео-доказательства, согласно которым €38 000 000 наличными были доставлены чертрным рейсом из Москвы в Киев бизнес-партнером Медведчука - Александром Баримовым. Сейчас судят участников схемы - охранников, которые встречали и транспортировали деньги и в последние дни президентства Порошенко получили от него благодарность за услугу: погоны ГУР и новые квартиры. Видеозапись была сделана специально: Медведчук документировал «сивочолого» перед выборами, создавая себе запасной парашют. Типа, если «гетман» победит и у них когда-то разойдутся интересы, всегда будет видео про Порошенко с полными сумками денег из России. В итоге интересы таки разошлись. Что касается самого факта передачи российских денег, то он объясняется просто: россия была заинтересована в Порошенко. «Гетьман» вел бизнес с РФ в войну - Липецкая фабрика, Севастопольский ремонтный завод в Крыму после его аннексии, ряд предприятий в России и тому подобное. Закономерно, что лояльный Порошенко, который не возражал против действий российского диктатора и даже пожимал тому руку, был нужен Путину в президентском кресле.