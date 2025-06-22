В пятницу вечером в Риге полиция задержала водителя Lamborghini, который существенно превысил скорость, разогнавшись по улице Сканстес до 150 км/ч.

Сначала экипаж полиции сомневался, удастся ли остановить автомобиль класса люкс, однако, заметив проблесковые маячки, водитель Lamborghini все же остановился. Нарушение было зафиксировано, водителю выписан штраф в размере до 2000 евро и он лишен водительских прав на один год, пишет LSM.lv.

Главный инспектор Управления реагирования Государственной полиции Инга Селезнева прокомментировала: «Такая скорость в городе недопустима. В пределах города максимальная скорость составляет 50 км/ч, если не указано иное. Мы не можем игнорировать подобное поведение».