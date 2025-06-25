«Глупый народ» : после Лиго экс-президент увидел «самокатолеты» на крыше остановки 1 1900

Дата публикации: 25.06.2025
Утро после Лиго выдалось не только свежим, но и сюрреалистичным. Бывший президент Латвии Раймонд Вейонис опубликовал в соцсетях фото, которое в считанные часы стало вирусным. На снимке — несколько электросамокатов, мирно покоящихся на крыше автобусной остановки.

«Неужели в Янову ночь ведьмы летали со стояками? Бодрящего Янова дня!» — прокомментировал Вейонис. Под постом быстро собрались сотни лайков и поток комментариев: от весёлых шуток до раздражения.

Пользователи шутили: «Зарядчик Bolt теперь работает на высоте», «В Лиго даже техника под кайфом». Но были и те, кто воспринял увиденное без юмора: «Эх, глупый народ. Совсем мозги отключают на праздники».

Шутки шутками, но случай подсветил проблему, которая в Риге и других городах уже давно назрела — беспорядочное использование электросамокатов. Их бросают посреди тротуаров, в подвалах, под окнами. А теперь вот — и на крышах.

Такие выходки не только раздражают, но и опасны. Упавший с высоты самокат может легко кого-то травмировать или повредить имущество.

Автор - Павел Кириллов
