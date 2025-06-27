Он расчленял девушек: в Японии казнили «убийцу из твиттера»

Впервые с 2022 года в Японии привели в исполнение смертный приговор. Казнен Такахиро Сираиси, который в 2017 году убил девять человек.

В основном это были девушки в возрасте от 15 до 26 лет. Он заманивал их в свою квартиру неподалеку от Токио, а затем душил и расчленял их. Адвокаты Сираиси добивались более мягкого приговора, настаивая, что осужденный выполнял желания своих жертв: он утверждал, что убивал тех, кто мечтал о суициде.

Об убийствах стало известно в октябре 2017 года, когда полиция нашла части тела в городе Зама, недалеко от Токио. Найти зацепки полиции помог брат одной из пропавших девушек. Ему удалось зайти в твиттер-аккаунт сестры. В личных сообщениях он обнаружил переписку с неизвестным человеком, который предлагал девушке встретиться и выполнить ее желание.

В это же время полиции наконец-то удалось отследить путь этой 23-летней девушки по камерам наблюдения на улицах. Расследование привело их к неприметному двухэтажному дому, ничем не отличающемуся от таких же одинаковых домов в этом районе.

Позже в СМИ его окрестили «домом ужасов». Дверь открыл мужчина, и полицейские сразу почувствовали неприятный запах. Они нашли девять расчлененных тел, спрятанных в холодильниках и ящиках с инструментами. Сверху убийца присыпал останки наполнителем для кошачьего туалета — чтобы меньше пахло.

Позже Сираиси признался в убийстве девяти человек с суицидальными намерениями и рассказал, что познакомился с ними в твиттере. Он говорил жертвам, что может помочь им умереть, а в некоторых случаях утверждал, что покончит с собой вместе с ними.

В его профиле в социальной сети были такие слова: «Я хочу помочь людям, которым действительно больно. Пожалуйста, пишите мне личное сообщение в любое время».