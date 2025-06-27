Участники войны в Украине совершают кровавые преступления в Башкирии 1 1155

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
Преступник лишил жизни кровных родственников.

Преступник лишил жизни кровных родственников.

Силовики раскрывают злодеяния по горячим следам.

Пара пенсионеров найдена убитой в Башкирии. По подозрению в преступлении задержан их внук, вернувшийся с войны в Украине.

76-летний мужчина и его 64-летняя супруга перестали отвечать на звонки своих родных с начала июня. 7-го числа один из их родственников приехал к пенсионерам в село Месягутово, чтобы их проведать. Однако дверь квартиры никто не открыл. Телефоны пенсионеров были отключены. На место вызвали сотрудников полиции.

Силовики заметили, что в квартире открыто окно. Через него они проникли в помещение и нашли там тела пенсионеров: они были убиты ударами ножа в шею и спину. По предварительным данным, они были мертвы уже около трёх дней. Также пропал автомобиль пенсионера.

Вскоре машина была обнаружена в кювете в Кунгурском районе в Пермском крае.

Главным подозреваемым по делу стал внук убитой пары, 20-летний Денис Х. Парень проходил службу на так называемой "СВО" и должен был приехать в отпуск 11 мая на 5 недель. Спустя почти две недели поисков парня нашли в Перми. Он признался в преступлении. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

#убийства
