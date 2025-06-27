Сегодня Рижская дума перекроет улицы города, чтобы рижане не мешали секс-меньшинствам

В субботу, 28 июня, в Риге пройдёт шествие «Riga Pride 2025». В связи с проведением мероприятия, движение автотранспорта будет перекрыто на ряде центральных улиц, сообщили bb.lv в Рижской думе.

Начиная с вечера пятницы, 27 июня, на многих улицах будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. В период проведения шествия также произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта, который будет направлен в объезд.

Шествие «Riga Pride 2025» начнётся в 13:00 и пройдёт по следующему маршруту: парк Вермана — улица Тэрбатас — улица Стабу — улица Бривибас — улица Элизабетес — парк Вермана, где состоится заключительная часть мероприятия.

Общественный транспорт

В субботу, 28 июня, примерно с 13:00 до 14:00, согласно указаниям Государственной полиции, движение общественного транспорта временно будет перенаправлено по альтернативным маршрутам.

Перекрытые улицы

С 11:00 до 14:00 движение автотранспорта будет закрыто на следующих участках:

• улица Тербатас от улицы Меркеля до улицы Бруниниеку; • улица Бривибас от улицы Элизабетес до улицы Бруниниеку (за исключением общественного транспорта); • улица Элизабетес от улицы Кр. Валдемара до улицы Кр. Барона (за исключением общественного транспорта); • улица Дзирнаву от улицы Бривибас до улицы Кр. Барона; • улица Блауманя от улицы Бривибас до улицы Кр. Барона; • улица Лачплеша от улицы Базницас до улицы Кр. Барона; • улица Гертрудес от улицы Базницас до улицы Кр. Барона; • улица Акас от улицы Гертрудес до улицы Тербатас; • улица Мартас от улицы Тербатас до улицы Кр. Барона; • улица Стабу от улицы Базницас до улицы Кр. Барона.

Запрет на остановку и стоянку автомобилей

С пятницы, 27 июня, 18:00 до субботы, 28 июня, 18:00 будет запрещена остановка и стоянка с обеих сторон улицы Тербатас на участке от улицы Меркеля до улицы Элизабетес.

Дополнительно, с пятницы, 20:00 до субботы, 18:00, запрет будет действовать:

• с обеих сторон улицы Тербатас на участке от улицы Меркеля до улицы Стабу; • с обеих сторон улицы Элизабетес на участке от улицы Бривибас до улицы Тербатас; • с левой стороны улицы Элизабетес на 50-метровом участке от улицы Тербатас до улицы Кр. Барона; • с обеих сторон улицы Бривибас на участке от улицы Элизабетес до улицы Стабу; • с обеих сторон улицы Стабу на участке от улицы Бривибас до улицы Тербатас.

Неправильно припаркованные автомобили могут быть перемещены с помощью эвакуатора.