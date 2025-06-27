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Сегодня Рижская дума перекроет улицы города, чтобы рижане не мешали секс-меньшинствам 10 3427

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
Сегодня Рижская дума перекроет улицы города, чтобы рижане не мешали секс-меньшинствам
ФОТО: LETA

В субботу, 28 июня, в Риге пройдёт шествие «Riga Pride 2025». В связи с проведением мероприятия, движение автотранспорта будет перекрыто на ряде центральных улиц, сообщили bb.lv в Рижской думе.

Начиная с вечера пятницы, 27 июня, на многих улицах будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. В период проведения шествия также произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта, который будет направлен в объезд.

Шествие «Riga Pride 2025» начнётся в 13:00 и пройдёт по следующему маршруту: парк Вермана — улица Тэрбатас — улица Стабу — улица Бривибас — улица Элизабетес — парк Вермана, где состоится заключительная часть мероприятия.

Общественный транспорт

В субботу, 28 июня, примерно с 13:00 до 14:00, согласно указаниям Государственной полиции, движение общественного транспорта временно будет перенаправлено по альтернативным маршрутам.

Перекрытые улицы

С 11:00 до 14:00 движение автотранспорта будет закрыто на следующих участках:

• улица Тербатас от улицы Меркеля до улицы Бруниниеку;
• улица Бривибас от улицы Элизабетес до улицы Бруниниеку (за исключением общественного транспорта);
• улица Элизабетес от улицы Кр. Валдемара до улицы Кр. Барона (за исключением общественного транспорта);
• улица Дзирнаву от улицы Бривибас до улицы Кр. Барона;
• улица Блауманя от улицы Бривибас до улицы Кр. Барона;
• улица Лачплеша от улицы Базницас до улицы Кр. Барона;
• улица Гертрудес от улицы Базницас до улицы Кр. Барона;
• улица Акас от улицы Гертрудес до улицы Тербатас;
• улица Мартас от улицы Тербатас до улицы Кр. Барона;
• улица Стабу от улицы Базницас до улицы Кр. Барона.

Запрет на остановку и стоянку автомобилей

С пятницы, 27 июня, 18:00 до субботы, 28 июня, 18:00 будет запрещена остановка и стоянка с обеих сторон улицы Тербатас на участке от улицы Меркеля до улицы Элизабетес.

Дополнительно, с пятницы, 20:00 до субботы, 18:00, запрет будет действовать:

• с обеих сторон улицы Тербатас на участке от улицы Меркеля до улицы Стабу;
• с обеих сторон улицы Элизабетес на участке от улицы Бривибас до улицы Тербатас;
• с левой стороны улицы Элизабетес на 50-метровом участке от улицы Тербатас до улицы Кр. Барона;
• с обеих сторон улицы Бривибас на участке от улицы Элизабетес до улицы Стабу;
• с обеих сторон улицы Стабу на участке от улицы Бривибас до улицы Тербатас.

Неправильно припаркованные автомобили могут быть перемещены с помощью эвакуатора.

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Оставить комментарий

(10)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    28-го июня

    Петушня на улицах, петушня в правительстве!

    11
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    28-го июня

    Ну так объединившись с Прогрессивными в коалицию Национальное объединение сделало свой выбор! И заднего хода не даст! Точнее наоборот, даст в задний ход… как у них там принято теперь.

    37
    4
  • bt
    bory tchist
    27-го июня

    yдивительно, сколько – пропутинско-российско-белорусского дерьма на этом балтийском блевотном "голосе"! вот, и хочешь задать вопрос: вы себе, если проживаете на территории балтийских стран, сами для себя выпрашиваетe – будущую позорную депортацию ?

    3
    65
  • Ч
    Чангл
    bory tchist
    28-го июня

    Ты чего не на празднике?

    9
    0
  • A
    Aleks
    27-го июня

    Полиция тоже участвует?А то во многих странах радужные полицейские ходят вместе с потерпевшими по жизни.В так горячо любимой Вайрой Фрейбергой Канаде ,например. Видимо,все ж поветрие проникло в органы правопорядка РД раз люди идут их охранять. ,,Голубая дивизия,,РД .

    50
    7
  • lg
    lo gos
    27-го июня

    Вот это настоящая история успеха.

    74
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го июня

    Предусмотрительные - парковку отменили. А то бы скинуться, арендовать переполненный дерьмовоз - да из шланга по дерьмомесам...

    76
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    Мимо проходил
    27-го июня

    Хорошо бы. Но именно нас и арестуют.

    22
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го июня

    Предлагаю данное мероприятие проводить раз в неделю. Например, каждую пятницу.

    48
    6
  • Лк
    Летучий корабль
    27-го июня

    Я правильно прочитал? Чтобы рижане не мешали клоунам? И дальше выдаётся перечень ограничений на движение по разным улицам.

    Как назло дождя не будет...Хотя, наши синоптики такие непредсказуемые. Может быть и на этот раз ошибутся?

    81
    2
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