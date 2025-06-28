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На Рижском автовокзале седой водитель обуздал агрессивного молодого пассажира (ВИДЕО) 0 2656

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.06.2025
kasjauns.lv
На Рижском автовокзале седой водитель обуздал агрессивного молодого пассажира (ВИДЕО)

22 июня на Рижском международном автовокзале произошел инцидент между водителем автобуса и пассажиром, которого не пустили в автобус из-за сильного алкогольного опьянения, пишет Otkrito.lv.

Как видно на опубликованном видео, мужчина не подчинился указаниям водителя и начал бить кулаками по дверям автобуса, требуя, чтобы их открыли. Спустя короткое время водитель действительно открыл двери и с несколькими приемами обезвредил мужчину, ограничив его подвижность.

Некоторые пассажиры, находившиеся в автобусе, пожаловались, что водитель и охранники, которые усмиряли мужчину, действовали слишком агрессивно, и заявили, что его следовало впустить в автобус, поскольку он купил билет. В то же время другие считают, что «мужчина, пнув дверь, доказал свою агрессивность», и хвалят водителя за смелость и решительность.

«Прочитайте правила перевозки, установленные для водителя. Там указаны и обязанности пассажиров. Этот водитель действовал очень профессионально», — написала одна из пользовательниц Facebook.

Как сообщает портал Jauns.lv со ссылкой на Государственную полицию, инцидент произошел 22 июня. Полиция получила вызов на Рижский автовокзал, где водитель автобуса не пустил мужчину в салон, указав, что тот находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вмешательство полиции на месте не понадобилось.

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#транспорт #чп
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