В Австрийских Альпах погиб латвийский маунтинбайкер

В среду, 26 июня, на горной велосипедной трассе в австрийском Леоганге погиб латвийский маунтинбайкер Сергей Леперс. Об этом сообщает региональная газета Oberösterreichische Nachrichten.

По данным издания, 33-летний спортсмен упал во время скоростного спуска. Он был в шлеме и полном защитном снаряжении, однако это не спасло его от серьезных травм. Согласно свидетельствам очевидцев, перед прыжком Леперс, вероятно, ехал слишком быстро, потерял равновесие в воздухе и приземлился головой вперед.

На место происшествия был вызван спасательный вертолет, который доставил пострадавшего в клинику Tauernklinikum в городе Целль-ам-Зее, где он вскоре скончался.

Трасса, на которой произошел инцидент, — HotShots Trail — считается одной из самых сложных в регионе и предназначена только для опытных райдеров. Менее чем за 24 часа до гибели Леперса на той же трассе погиб 54-летний гражданин Швейцарии.

Таким образом, за сутки HotShots Trail унес две жизни, что вызывает обеспокоенность в сообществе экстремального велоспорта. Местные власти начали проверку условий безопасности на трассе.