Baltijas balss logotype

В Австрийских Альпах погиб латвийский маунтинбайкер 0 575

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
В Австрийских Альпах погиб латвийский маунтинбайкер

В среду, 26 июня, на горной велосипедной трассе в австрийском Леоганге погиб латвийский маунтинбайкер Сергей Леперс. Об этом сообщает региональная газета Oberösterreichische Nachrichten.

По данным издания, 33-летний спортсмен упал во время скоростного спуска. Он был в шлеме и полном защитном снаряжении, однако это не спасло его от серьезных травм. Согласно свидетельствам очевидцев, перед прыжком Леперс, вероятно, ехал слишком быстро, потерял равновесие в воздухе и приземлился головой вперед.

На место происшествия был вызван спасательный вертолет, который доставил пострадавшего в клинику Tauernklinikum в городе Целль-ам-Зее, где он вскоре скончался.

Трасса, на которой произошел инцидент, — HotShots Trail — считается одной из самых сложных в регионе и предназначена только для опытных райдеров. Менее чем за 24 часа до гибели Леперса на той же трассе погиб 54-летний гражданин Швейцарии.

Таким образом, за сутки HotShots Trail унес две жизни, что вызывает обеспокоенность в сообществе экстремального велоспорта. Местные власти начали проверку условий безопасности на трассе.

Читайте нас также:
#спорт #чп
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Квадроцикл в цветах флага РФ и с буквой Z? Полиция выходку рижанина не оценила
Квадроцикл в цветах флага РФ и с буквой Z? Полиция выходку рижанина не оценила
В организме погибшего зимой в Резекненском крае двухлетнего мальчика обнаружен алкоголь
В организме погибшего зимой в Резекненском крае двухлетнего мальчика обнаружен алкоголь
В итальянском аэропорту Бергамо мужчину засосало в двигатель самолета
В итальянском аэропорту Бергамо мужчину засосало в двигатель самолета
Глава МВД: нелегалов будет больше, они становятся агрессивнее, не исключено применение оружия
Глава МВД: нелегалов будет больше, они становятся агрессивнее, не исключено применение оружия
Рижанка четыре года не платила за квартиру: оказалось, она давно умерла
Рижанка четыре года не платила за квартиру: оказалось, она давно умерла 1387
Латвийская фирма снабжала армию агрессора и отмывала миллионы. СГБ определила виновных лиц
Латвийская фирма снабжала армию агрессора и отмывала миллионы. СГБ определила виновных лиц 5 984
В деле погибшего зимой под Резекне ребенка обвинить могут мать и бабушку
В деле погибшего зимой под Резекне ребенка обвинить могут мать и бабушку 297
Полиция выясняет личность человека на фото
Полиция выясняет личность человека на фото 1 548

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 20
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 43
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 61
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 68
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 60
Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже
Дом и сад
Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже 63
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 20
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 43
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 61

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео