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Концерт Валерия Меладзе на юрмальском пляже вызвал скандал 2 1717

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.07.2025
Rus.lsm.lv
Концерт Валерия Меладзе на юрмальском пляже вызвал скандал

Вырытые ямы прямо у берега моря и огороженная территория, не позволяющая свободно передвигаться вдоль воды - такую картину увидели посетители пляжа Дзинтари в воскресенье, 29 июня, когда там проходил закрытый концерт певца Валерия Меладзе.

На место была вызвана муниципальная полиция, а по факту произошедшего начато административное производство - предстоит выяснить, имели ли организаторы право рыть такие ямы, пишет Otkrito.lv со ссылкой на Lsm.lv.

На следующий день после концерта в Xiaomi Arēna Валерий Меладзе выступил на пляже Дзинтари в Юрмале — прямо у самого берега. Обычно в таких случаях между сценой и линией прибоя должно быть расстояние не менее 30 метров. Однако в этот раз погодные условия — сильный ветер, нагнавший воду на берег — не позволили этого обеспечить. Поскольку мероприятие было закрытым, другие люди во время концерта не могли свободно гулять по пляжу, пишет LSM.lv.

Организаторы рыли ямы на пляже ради сцены!

«Такого свинства я в Латвии еще не видела. Я считаю это абсолютно неправильным. Почему люди приезжают в Латвию и устраивают концерты, а я не могу просто погулять по пляжу со своей внучкой?» — возмущалась жительница Юрмалы Анна.

После мероприятия на месте остались ямы, в которые ветер занес морскую воду. По словам организаторов, эти ямы были необходимы для создания песчаного вала, чтобы вода не затопила сцену. «Вчера было тихо, спокойно. И тут внезапно море стало подбираться совсем близко. Чтобы спасти ситуацию, нужно было найти решение. Конечно, песок и техника. Мы берем песок, насыпали перед сценой, чтобы получился хоть какой-то барьер. Мы сделали дюну. Очень просто. А после мероприятия все приведем в порядок», — объяснил представитель SIA Gaco Артем.

На место приехала и полиция — ее вызвали местные жители, увидев, как на пляже работает строительная техника. «У меня нет информации о том, что муниципальная полиция давала разрешение на такие действия. Напротив, благодаря нашим сотрудникам работы были немедленно остановлены», — заявил начальник муниципальной полиции Юрмалы Улдис Бениньш.

По факту случившегося начато административное дело, материалы будут переданы в Государственную службу охраны окружающей среды, которая примет решение. Мероприятие было согласовано с городской думой. «В самоуправление были поданы соответствующие документы, которые оценила рабочая группа по публичным мероприятиям. Другое дело — соответствовали ли сцена и все остальное тому, что происходило на пляже. Это мы будем оценивать дополнительно. Также этим займется муниципальная полиция — будем разбираться, что делать дальше», — пояснил исполнительный директор Юрмальского самоуправления Эдгар Стобов.

Организаторы обещают, что пляж будет приведен в то же состояние, в каком он был до мероприятия.

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#полиция #юрмала #пляж #валерий меладзе
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(2)
  • З
    Злой
    1-го июля

    Хохол родился еврей заплакал, привыкайте.

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  • БТ
    Бесс Толковый
    Злой
    1-го июля

    Странно другое, зачем еврей грузинскую фамилию взял?

    7
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