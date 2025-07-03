В центре Риги ограблена гостиница, полиция ищет грабителя

В начале недели в центре Риги, на улице Марияс, была ограблена гостиница, и полиция просит общественность помочь найти преступника, сообщили в Государственной полиции.

1 июля было возбуждено уголовное дело по факту ограбления гостиницы на улице Марияс. Мужчина угрожал сотруднику отеля и похитил из кассы 780 евро.

Полиция получила фотографию предполагаемого преступника и установила его личность. Правоохранительные органы просят всех, кто знает о его местонахождении, связаться с ними по телефонам 67086825 или 112.