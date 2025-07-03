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В центре Риги ограблена гостиница, полиция ищет грабителя 2 1263

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.07.2025
LETA
В центре Риги ограблена гостиница, полиция ищет грабителя

В начале недели в центре Риги, на улице Марияс, была ограблена гостиница, и полиция просит общественность помочь найти преступника, сообщили в Государственной полиции.

1 июля было возбуждено уголовное дело по факту ограбления гостиницы на улице Марияс. Мужчина угрожал сотруднику отеля и похитил из кассы 780 евро.

Полиция получила фотографию предполагаемого преступника и установила его личность. Правоохранительные органы просят всех, кто знает о его местонахождении, связаться с ними по телефонам 67086825 или 112.

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#гостиницы #ограбление
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  • П
    Процион
    3-го июля

    Ну, 780€ это не 44000€, на которые некий пенсионер ежемесячно опустошает государственный кошелек. Это в 50 раз меньше (в 56.4 раза). Больше денег уйдет на оплату поисков.

    23
    1
  • A
    Aleks
    3-го июля

    Абу Мерин...Одно лицо...А типа по зарубежным командировкам ездит😂 Под эту фотку человек 200 с ходу можно брать прям с улиц города😀

    32
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