Опиоидный кризис в Латвии: смертей всё больше, спасают - редко

Латвия и Эстония входят в число наиболее затронутых стран Европейского Союза по распространению синтетических опиоидов и связанным с ними случаям смерти, однако в Латвии по-прежнему ограничена доступность лечения и помощи. Об этом говорится в оценочном докладе о рисках для здоровья и безопасности Европейского агентства по наркотикам (EUDA), пишет LETA.

Доклад посвящён росту доступности, употребления и вреда от сильнодействующих синтетических опиоидов — особенно нитазенов и карфентанила — в странах Балтии. Отмечается, что эти вещества существенно увеличивают число смертей от наркотиков в регионе, вызывая обеспокоенность тем, что их высокая активность и риск передозировки могут привести к ещё большему ущербу, если доступность возрастёт.

Установлено, что очень сильные синтетические опиоиды непропорционально сильно влияют именно на страны Балтии. В 2023 году все случаи конфискации карфентанила и 86% случаев конфискации нитазенов в ЕС были зафиксированы в Эстонии, Латвии и Литве, что составило 96% от общего объёма конфискованных нитазенов в ЕС.

По имеющимся оценкам, распространённость употребления опиоидов в Латвии и Литве превышает среднеевропейский уровень — 3 человека на 1000 в возрасте от 15 до 64 лет.

В 2023 году нитазены были связаны по меньшей мере со 150 смертельными случаями в пяти странах ЕС, причём 132 случая — или 88% — произошли в Эстонии и Латвии.

Доклад свидетельствует, что нелегальный рынок опиоидов в Балтии значительно изменился. С 2019 года в Эстонии и Латвии всё чаще выявляются нитазены, которые всё чаще упоминаются в судебно-медицинских и токсикологических отчётах как причина смерти от передозировки.

В Эстонии и Латвии нитазены во многом заменили фентанил и его производные, тогда как в Литве по-прежнему преобладает карфентанил — это отражает региональные различия в поставках и распространении.

Появляются и новые синтетические опиоиды, что подтверждает способность рынка адаптироваться. Нитазены, как правило, поступают из Китая через почтовые и курьерские службы, а карфентанил, вероятно, из России — через сухопутные пути в Литву.

Кроме того, в докладе отмечается, что латвийские преступные группировки, по-видимому, играют значительную роль в незаконной торговле и распространении синтетических опиоидов, чему способствует географическая близость к России и связи с её организованной преступностью. Возрастающее значение цифровых платформ, в том числе зашифрованных мессенджеров, ещё больше усложняет работу правоохранительных органов.

Доступность программ снижения вреда в странах Балтии по-прежнему ограничена. Например, анализ сточных вод в Риге и Вильнюсе не проводится, в отличие от Таллина, где регулярно фиксируются следы нитазенов.

Охват программ опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) и обмена шприцев остаётся низким, особенно за пределами городов.

Налоксон — препарат, способный вернуть к жизни человека, передозировавшегося опиоидами (например, фентанилом или героином), — не распространяется систематически. Эстония — единственная страна в регионе с официальной программой выдачи налоксона "на руки". Латвия и Литва в основном полагаются на вмешательства Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

Таким образом, СНМП остаётся первой, кто реагирует на случаи передозировки, что создаёт значительную нагрузку на службу, особенно учитывая, что в 2023 году большинство смертей от наркотиков было связано с нитазенами.

Участники фокус-групп в Латвии сообщили, что нитазены в основном импортируются в виде чистого порошка из Китая или Индии и затем разбавляются для местного распространения.

В докладе рекомендуется ввести основанное на доказательствах обучение по профилактике и реагированию на передозировки, включая первую помощь и введение налоксона, которое могут выполнять очевидцы, особенно в группах высокого риска.

Также предложено расширить доступ к лечению и программам снижения вреда, в том числе к ОЗТ и распространению налоксона, чтобы увеличить географический охват.

Отмечен как положительный шаг рижский мобильный метадоновый автобус, однако число таких мобильных единиц оценивается как ограниченное.

Позитивно оценены улучшенные возможности мониторинга: в 2022 году Латвия ввела более чувствительное оборудование для токсикологического анализа, что позволило выявить нитазены в 110 случаях вскрытия до 2023 года.

Это первый доклад EUDA о рисках для здоровья и безопасности, подготовленный после расширения полномочий агентства в июле 2024 года. Доклад разработан как пилотный проект для тестирования новых рабочих процессов и укрепления сотрудничества с национальными органами в ответ на растущую угрозу от мощных синтетических опиоидов в Балтийском регионе.