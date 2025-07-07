Генпрокуратура и Минюст России потребовали признать экстремистским и запретить «Международное движение сатанизма». Иск направлен в Верховный суд, его инициатором был лично генпрокурор Игорь Краснов. Рассмотрение назначено на 22 июля — этим займется судья Олег Нефедов, который ранее вынес решение о запрете «Международного движения ЛГБТ», обратила внимание «Медиазона».

Официальных организаций под такими названиями нет. Что из себя представляет «Международное движение сатанизма» и кто в него входит, в Минюсте и Генпрокуратуре не пояснили. В прошлом в России уже признавали экстремистскими несуществующие организации — например, «Антироссийское сепаратистское движение», уголовную субкультуру АУЕ и «Колумбайн». В случае удовлетворения иска, силовики смогут преследовать россиян, якобы разделяющих идеи «сатанизма», по статье об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК) с максимальным наказанием до 6 лет лишения свободы.

В январе признать сатанизм «экстремистским движением» и запретить потребовал глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев). Он заявил, что на территории страны якобы действуют сатанистские секты, которые устраивают обряды и вовлекают в них молодежь, в том числе через соцсети. «Задумаемся: в зоне проведения „специальной военной операции“ на линии огня наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, явно попираемые сатанистами», — говорил патриарх.

Госдума обсуждала запрет сатанизма еще летом 2024 года. Замглавы комитета по защите семьи Виталий Милонов тогда заявил: «Признать экстремистской идеологию сатанизма мы можем, и сделать это надо обязательно. Пример у нас уже есть: в прошлом году мы так же запретили ЛГБТ». Его поддержала депутат Татьяна Буцкая, которая утверждала, что сатанизм маскируется под субкультуры, такие как «квадробинг», «фурри» и «терианы».

Вновь к этой теме депутаты вернулись в апреле 2025-го. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал сатанизм «угрозой государственности» и «формой борьбы, которая ведется объединенным Западом» против России. Он призвал ограничить его законодательно, как с «ЛГБТ-идеологией».

Президент России Владимир Путин после начала войны в Украине также обвинял Запад в сатанизме. В частности, указывал на то, что в США и странах Европы есть отличные от мужчины и женщины гендеры, называя это «полным отрицанием человека, ниспровержением веры и традиционных ценностей».