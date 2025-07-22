В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше

За первые шесть месяцев этого года клиенты четырех крупнейших банков Латвии были обмануты на общую сумму 5,359 млн евро, что на 43,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.

За первые шесть месяцев 2025 года совершено в общей сложности 3 279 случаев мошенничества, что на 31,6 % меньше, чем годом ранее.

В том числе констатировано 1 832 случая телефонного мошенничества на сумму 2 922 797 евро. Также было зафиксировано 1 137 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 997 635 евро и 310 случаев другого мошенничества на сумму 439 046 евро.

В то же время за первые шесть месяцев этого года было предотвращено 8 687 случаев мошенничества на общую сумму 5 676 669 евро.

Удалось предотвратить 2 574 попытки телефонного мошенничества на сумму 2 561 690 евро, 5 601 попытку инвестиционного мошенничества на сумму 2 709 149 евро и 512 прочих случаев мошенничества на сумму 405 830 евро.

Чаще всего жертвы мошенников ловились на "родственников, просящих о помощи".

Более ста человек также поверили поддельным текстовым сообщениям от имени Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), и таким образом потерпевшие лишились более 174 000 евро.