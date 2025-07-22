Baltijas balss logotype

В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше 1 449

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.07.2025
LETA
В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше

За первые шесть месяцев этого года клиенты четырех крупнейших банков Латвии были обмануты на общую сумму 5,359 млн евро, что на 43,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.

За первые шесть месяцев 2025 года совершено в общей сложности 3 279 случаев мошенничества, что на 31,6 % меньше, чем годом ранее.

В том числе констатировано 1 832 случая телефонного мошенничества на сумму 2 922 797 евро. Также было зафиксировано 1 137 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 997 635 евро и 310 случаев другого мошенничества на сумму 439 046 евро.

В то же время за первые шесть месяцев этого года было предотвращено 8 687 случаев мошенничества на общую сумму 5 676 669 евро.

Удалось предотвратить 2 574 попытки телефонного мошенничества на сумму 2 561 690 евро, 5 601 попытку инвестиционного мошенничества на сумму 2 709 149 евро и 512 прочих случаев мошенничества на сумму 405 830 евро.

Чаще всего жертвы мошенников ловились на "родственников, просящих о помощи".

Более ста человек также поверили поддельным текстовым сообщениям от имени Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), и таким образом потерпевшие лишились более 174 000 евро.

Читайте нас также:
#мошенничество
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    22-го июля

    Спокуха! Мошенники из телефонов полезли в Телегу. Там у них то ли падаваны на зарплате, то ли нейросетка, дико вежливая. Вобщем через переводчик агитируют вложить в крипту! Не буду про то, что крипта это фуфел надувной, но те, кто хочет испытать удачу подумайте вот о чём и пробейте:

    1. Сайт компании может быть без году неделя - пробивается через любой WHOIS сервис онлай по имени сайта. Часто этим сайтам несколько месяцев, максимум 1-2 года. А заявка на то, что они 100 лет на рынке

    2. Компании с таким именем нигде нет в реестрах ни одной страны. Перед тем как мелькнёт мысль попытать удачи - пробейте по названию и регистрационному номеру в реестре предприятий страны (указано на сайте). Если вам вышлют типа документы гарантий, регистрации - не верьте - такие доки никто никому не высылает. Ну и регистрационный номер - пробиваем в любом случае. Как правило - таких компаний нет или закрылись.

    3. Просите телефоны, e-mail для связи. И пробивайте их. Имена, фамилии, адреса явок, пароли, отзывы. Короче - собирайте максимум информации, которую потом надо перепроверить.

    4. Ищите видео по теме: "Как распознать скаммеров", "Как распознать мошенников!", "Как распознать жуликов в правительстве?!"

    5. И главное - не уверен - не обгоняй! Подумайте о мотивах и не ведитесь на дешёвые разводки.

    5
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 492
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 955
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1030
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 6
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 12
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 19
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 31
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 40
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 47
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 6
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 12
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео