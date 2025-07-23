Baltijas balss logotype

Неожиданно: суд оправдал гражданина РФ по делу о надругательстве над памятником латышским легионерам Ваффен СС 4 1970

Дата публикации: 23.07.2025
LETA
Неожиданно: суд оправдал гражданина РФ по делу о надругательстве над памятником латышским легионерам Ваффен СС

Земгальский районный суд в Тукумсе сегодня полностью оправдал гражданина Эстонии и России Андрея П. по делу о надругательстве над памятным камнем «Защитникам Курземского котла — солдатам Латышского легиона», совершённом якобы по заданию российских спецслужб, сообщило агентство LETA.

Суд также отменил Патрикееву применённую ранее меру пресечения — арест — и постановил немедленно освободить его из-под стражи после оглашения приговора. Приговор может быть обжалован.

В прокуратуре агентству LETA сообщили, что мужчина обвинялся в оказании помощи сотруднику Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в действиях, направленных против Латвии. С 9 февраля прошлого года он находился под стражей.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый совместно с другим мужчиной, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получил от сотрудника ФСБ задание на проведение провокационных действий на территории Литвы и Латвии. За предложенное вознаграждение — 350 евро — обвиняемый должен был осуществить действия, направленные против памятных мест.

Оба мужчины сознательно выполнили приказ российской спецслужбы — осквернили памятник «Защитникам Курземского котла — солдатам Латышского легиона» в крае Тукумс, волости Дзуксте, в месте под названием «Румбас».

Такие действия признаны преднамеренной опасной провокацией, направленной против государственной безопасности Латвии и рассчитанной на усиление чувства тревоги и страха в латвийском обществе в интересах России и иностранных агентов.

По данным прокуратуры, в результате преступных действий обвиняемого был также причинён материальный ущерб в размере 2367 евро.

Ранее прокуратура сообщила, что обвиняемый, родившийся в 1977 году и имеющий двойное гражданство Эстонии и России, вероятнее всего, был завербован российскими спецслужбами через платформу Telegram.

(4)
  • А
    Андрей
    24-го июля

    С одной стороны "Земгальский районный суд в Тукумсе сегодня полностью оправдал гражданина", а с другой стороны, как следует из текста далее - вина подозреваемого полностью доказана? Или таким утвердительным штилем автор статьи передаёт подозрения стороны обвинения? Я так думаю - никто гражданина не вербовал. А сделал он это чисто по велению совести! Памятники портить - это не самый лучший способ выражать мнение. Но тем не менее - если человек понимает, что такое нацизм в действии - у него могли быть оправдательные мотивы - например, кто-то из захороненных зверски расправился с предками подозреваемого. Могут быть и другие версии.

    Редакция - либо пишите по честному и полноценно, либо не пишите ничего! Довольно наводить тень на плетень! Пора работать!

    5
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го июля

    Если подозреваемый с русской фамилией, то её и публично назвать и указать можно! Но если фамилия латышская, то это делать ни в коем случае нельзя.

    14
    2
  • A
    Aleks
    23-го июля

    А на какую спецслужбу работают те,кто сносит памятники советским солдатам и латышским партизанам?! Что то никто не говорит,хотя абсолютно точно известно.👽

    72
    7
  • З
    Злой
    23-го июля

    Спасибо городу Краслава за то что снесли памятник немецкому нацисту, рига конечно обломки подобрала себе, кто бы сомневался тому что близко риге, я после сноса нациста всегда покупаю краславские продукты, поклон вам до земли!

    106
    7
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 492
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 955
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1030
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 379

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 32
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 40
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 47
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 6
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 12
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 19

