Неожиданно: суд оправдал гражданина РФ по делу о надругательстве над памятником латышским легионерам Ваффен СС

Земгальский районный суд в Тукумсе сегодня полностью оправдал гражданина Эстонии и России Андрея П. по делу о надругательстве над памятным камнем «Защитникам Курземского котла — солдатам Латышского легиона», совершённом якобы по заданию российских спецслужб, сообщило агентство LETA.

Суд также отменил Патрикееву применённую ранее меру пресечения — арест — и постановил немедленно освободить его из-под стражи после оглашения приговора. Приговор может быть обжалован.

В прокуратуре агентству LETA сообщили, что мужчина обвинялся в оказании помощи сотруднику Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в действиях, направленных против Латвии. С 9 февраля прошлого года он находился под стражей.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый совместно с другим мужчиной, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получил от сотрудника ФСБ задание на проведение провокационных действий на территории Литвы и Латвии. За предложенное вознаграждение — 350 евро — обвиняемый должен был осуществить действия, направленные против памятных мест.

Оба мужчины сознательно выполнили приказ российской спецслужбы — осквернили памятник «Защитникам Курземского котла — солдатам Латышского легиона» в крае Тукумс, волости Дзуксте, в месте под названием «Румбас».

Такие действия признаны преднамеренной опасной провокацией, направленной против государственной безопасности Латвии и рассчитанной на усиление чувства тревоги и страха в латвийском обществе в интересах России и иностранных агентов.

По данным прокуратуры, в результате преступных действий обвиняемого был также причинён материальный ущерб в размере 2367 евро.

Ранее прокуратура сообщила, что обвиняемый, родившийся в 1977 году и имеющий двойное гражданство Эстонии и России, вероятнее всего, был завербован российскими спецслужбами через платформу Telegram.