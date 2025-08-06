«Проезд без билета — это не преступление!»: прохожие в Риге вступились за молодую безбилетницу 6 1611

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: TikTok

TikTok

Инцидент с участием молодой девушки и сотрудников муниципальной полиции в районе Иманта вызвал бурную реакцию очевидцев. Комментаторы в соцсетях считают, что муниципалы действовали чрезмерно жестко. Видеозапись, на которой девушка лежит на асфальте, а рядом находятся несколько сотрудников полиции, активно обсуждается в социальных сетях, вызывая эмоциональные дискуссии.

Что произошло: в рижском микрорайоне Иманта свидетели засняли на видео задержание девушки, не оплатившей проезд в общественном транспорте. После того, как ее вывели, девушка села на тротуар и сопротивлялась, пока несколько полицейских пытались поднять ее с земли.

Главное внимание привлекла не сама ситуация, а эмоциональная реакция прохожих. Люди кричали на полицейских на латышском и русском языках, требуя "отпустить ребенка" и заявляя, что "она ничего серьезного не сделала". Звучали и упреки в том, что безбилетный проезд — не уголовное преступление и не повод для силового вмешательства.

Представители Рижской муниципальной полиции прокомментировали ситуацию так: "В опубликованном материале не показана вся ситуация. Из–за того, что человек на видео многократно не подчинялся требованиям сотрудников полиции и во время беседы становился агрессивным, а именно: пинался и плевался, ставя под угрозу свою безопасность и других участников дорожного движения при попытке убежать по дороге, полицейские были вынуждены применять физическую силу. Также на место вызвали медиков. Также можем подтвердить, что женщина — совершеннолетняя".

Антон Городницкий
