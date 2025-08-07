СМИ со ссылкой на службу судебных приставов сообщили, что у главы Следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексея Колбасина были арестованы 3,9 миллиардов рублей (около 40 миллионов евро) на его банковских счетах. При этом Колбасин выступает одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову.

По мнению прокуратуры, Струков виновен в том, что в апреле 2024 года на дамбе в Светлинском месторождении произошёл прорыв, из-за чего экологии был нанесён серьёзный ущерб. Тогда более 300 тысяч квадратных метров сельхозземель было загрязнено мышьяком. Надзорное ведомство считает, что Колбасин, а также заместители глав уральских управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора были ответственными за расследование инцидента, но вместо этого пытались помочь Струкову сохранить бизнес, а Колбасин «оказывал покровительство Струкову».

В августе 2024 года было заведено дело о порче земли (часть 1 статьи 254 УК РФ), однако после этого его то и дело передавали — то в следственный отдел по Южноуральску, то в третий отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СКР. Но за год расследования причастность руководства «Южуралзолота» к ЧП ни разу не проверялась, также не были предъявлены обвинения.

Спустя четыре дня после появления статей о миллиардах Колбасина в Следкоме сообщили, что председатель СК поручил провести служебную проверку «в связи с публикациями, которые касаются Алексея Колбасина, изучить изложенные в них сведения и дать им правовую оценку». Представители СК не сообщили, отстранён ли на время проверки Алексей Колбасин от исполнения своих служебных обязанностей.