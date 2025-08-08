Сотрудники отдела расследований Южно-Латгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции 30 и 31 июля этого года провели оперативные мероприятия, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ в Краславе и Краславском крае. Полицейские провели санкционированные обыски по трём адресам, изъяли в общей сложности 89 горшков с растущими кустами марихуаны и 12 свёртков с высушенной марихуаной. В полиции начаты два уголовных процесса, продолжается расследование.

В среду, 30 июля, проверяя полученную оперативную информацию, сотрудники полиции на территории частного дома в Краславском крае обнаружили теплицу с 89 кустами марихуаны, выращенными в горшках. Все растения были изъяты.

По данному факту в отношении мужчины 1979 года рождения начат уголовный процесс по первой части 256-й статьи Уголовного закона — за незаконный посев или выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

31 июля, также в ходе проверки оперативной информации, полицейские в Краславе, в квартире и частном доме мужчины 1998 года рождения, обнаружили и изъяли 12 свёртков с высушенным веществом зеленовато-коричневого цвета неизвестного происхождения, похожим на марихуану, а также трёхлитровую банку с веществом аналогичного вида. Назначены экспертизы для установления точного состава изъятого. Кроме того, были изъяты три срезанных растения марихуаны, предназначенные для сушки, и обрезки растений. Общий вес высушенной марихуаны составил около 40 граммов.

В отношении мужчины начат уголовный процесс по первой части статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ с целью сбыта либо за их незаконный сбыт. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационный надзор сроком до трёх лет.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.