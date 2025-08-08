Следствие выявило новые факты злоупотреблений бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. Теперь ей вменяют еще два эпизода превышения должностных полномочий.

Правоохранительные органы сообщили о новых уголовных делах по статье о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286) в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. По данным следствия, она организовала схему, при которой сотрудники университета получали завышенные зарплаты и выплаты, а затем возвращали ей часть этих денег. В рамках двух новых эпизодов сумма таких выплат составила 1,28 миллиона и 690 тысяч рублей (в совокупности около 20 000 евро).

Напомним, в апреле этого года Псковский городской суд арестовал Ильину по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже ей предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она оформила трудоустройство в вузе несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 милионов рублей. Позже следствие установило, что, будучи ректором, она присвоила всего более 15 миллионов рублей (порядка 150 000 евро) бюджетных средств.

Так, помимо эпизода с несуществующим сотрудником, в 2020–2021 годах Ильина устроила на должность доцента ПсковГУ своего знакомого, который фактически не работал. Несмотря на это, в период с 2021-го по 2025 год ему успели начислить зарплату на общую сумму в более чем 10 000 000 рублей, из которых около 3 миллионов рублей было переведено на карту, находившуюся у Ильиной. Кроме того, в 2023–2024 годах бывший ректор ПсковГУ незаконно получила от подчиненного 1,45 миллионов рублей, начисленные ему вузом, чем нанесла ему материальный ущерб.

Известно, что в Пскове Ильина проживала в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева». Она снимала номер-«люкс» с возможностью посещения СПА-комплекса. В апреле полиция показала коллекцию украшений и часов, изъятую у Ильиной. На одном из фото личных вещей ректора были заметны серьги, на ценнике которых была указана стоимость более 414 тысяч рублей.

Ильина являлась врио ректора Псковского государственного университета с 10 апреля 2019 года. На основании результатов тайного голосования была избрана ректором 17 марта 2020 года.