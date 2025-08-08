Вице-мэр Риги по вопросам безопасности, собственности, жилья и окружающей среды Эдвард Ратниекс сообщил, что за семь месяцев этого года Рижская муниципальная полиция задержала и передала Государственной пограничной охране 20 человек, тогда как в 2024 году было задержано 23 человека, а в 2023 году — 24 человека. В этом году чаще всего без видов на жительство в Риге задерживали граждан Судана и Эфиопии, пишет LA.LV .

"Это серьёзные сигналы о том, что нелегальная иммиграция в Риге растёт, и на это нужно реагировать. Задержанные Рижской муниципальной полицией, вероятно, составляют лишь часть объёма нелегальной иммиграции в городе, поэтому будут предприняты конкретные меры по её сокращению. Стоит отметить, что в прошлом году Рижская муниципальная полиция административно наказала за различные нарушения более 6000 иностранцев", — отметил Ратниекс.

В этом году муниципальная полиция Риги задержала и передала Государственной пограничной охране 6 граждан Судана, 4 — Эфиопии, 2 — Ганы и по одному — Алжира, Афганистана, Марокко, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Индии и России.

Вице-мэр отметил, что в этом году изменилась структура задержанных по странам происхождения — если раньше наибольшую долю составляли граждане Узбекистана, то теперь преобладают выходцы из африканских стран.

Одним из приоритетов Ратниекса является искоренение нелегальной иммиграции и в целом снижение доли мигрантов в Риге ради будущей безопасности, чтобы избежать сценария, наблюдавшегося во многих европейских странах, где из-за иммигрантов существенно возросли риски для городской безопасности.