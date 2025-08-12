В 2024 году в ДТП пострадали 565 велосипедистов, 6 из которых погибли. За неполные семь месяцев текущего года пострадали уже 274 человека, при этом 5 велосипедистов погибли. За полтора года среди пострадавших в авариях 197 человек были несовершеннолетними; один ребёнок погиб.

Водители электросамокатов в прошлом году попали в 350 ДТП, в 245 случаях им потребовалась медицинская помощь, один человек погиб. В этом году уже пострадали 106 человек. В авариях с участием электросамокатов проявляется тревожная тенденция — если в прошлом году каждый шестой пострадавший (46 человек) был ребёнком, то в этом году их доля почти удвоилась. Медицинская помощь понадобилась 31 несовершеннолетнему, что составляет почти 30% всех пострадавших.

Эти данные ясно показывают, что в обществе необходимо укреплять понимание безопасного сосуществования различных транспортных средств и пешеходов на дорогах. Особенно серьёзная работа требуется с детьми и молодёжью, которые только осваивают правила дорожного движения. В палатке «Велопатруля» все желающие смогут получить информацию о ПДД, касающихся велосипедистов и водителей электросамокатов, советы по безопасной езде в городе и сельской местности, а также узнать, как избегать наиболее распространённых рисков и несчастных случаев.

Продолжая начатое в прошлом году, страховое АО BTA совместно с Государственной полицией, Муниципальной полицией города Риги и Ассоциацией полицейских-велосипедистов и этим летом проводит информационную кампанию «Велопатруль».

В её рамках велосипедистам и водителям электросамокатов напомнят об основных аспектах безопасности и бесплатно проверят техническое состояние их транспортных средств. Первые мероприятия пройдут с 14 по 16 августа у торгового центра Akropole ALFA.

«В этом году продолжим работу, рассказывая вместе с полицейскими новым участникам движения, как снижать риски на дороге, как проверять техническое состояние транспорта и как защитить себя от непредвиденных расходов в случае ДТП. Приглашаем всех приходить со своими велосипедами, ведь специалисты “Велопатруля” бесплатно проведут их технический осмотр», — рассказала член правления BTA Эвия Матвея.

В рамках мероприятий «Велопатруля» можно будет приобрести Velopolise — страховой полис, который компенсирует расходы на лечение травм велосипедиста, обеспечивает гражданско-правовую защиту в случае причинения вреда третьим лицам, возмещает стоимость велосипеда в случае кражи, а также покрывает расходы на его ремонт. Посетители также смогут узнать больше о страховании Velo Plus, которое распространяется и на другие средства активного отдыха, включая самокаты.

«Государственная полиция положительно оценивает любую инициативу, направленную на повышение безопасности дорожного движения, особенно в отношении наименее защищённых его участников. Статистика показывает, что в ДТП по-прежнему часто страдают велосипедисты и водители электросамокатов, в том числе дети. Профилактическая работа, информирование участников движения о правилах и безопасности — важнейшее условие снижения числа аварий. Поэтому Государственная полиция поддерживает мероприятия акции “Велопатруль” для совместного продвижения ответственного и безопасного поведения на дорогах», — подчеркнула старший специалист отдела общественных связей Госполиции Лина Багдоне.

Команду «Велопатруля» можно будет встретить у входа B в Akropole ALFA в следующие даты:

• 14 августа, 17:00–20:00 • 15 августа, 16:00–19:00 • 16 августа, 13:00–16:00 • 28 августа, 17:00–20:00 • 29 августа, 16:00–19:00 • 30 августа, 13:00–16:00