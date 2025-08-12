Железные ворота на эстонском КПП уберегли пьяного латвийского самокатчика от бегства в РФ 1 1013

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.08.2025
Euronews
Изображение к статье: Железные ворота на эстонском КПП уберегли пьяного латвийского самокатчика от бегства в РФ

Эстонцы укрепляют границу с Россией, чтобы сдержать потоки нелегальных мигрантов с востока. Впрочем, иногда они сталкиваются и с попытками незаконного пересечения границы в обратном направлении.

На всех трёх пограничных переходах Эстонии с Россией установлены раздвижные ворота и блокпосты, которые при необходимости могут остановить движение людей и транспортных средств за считанные секунды.

Как сообщила Национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR, шлагбаумы установлены на пограничном переходе "Нарва" на севере страны и на погранпереходах "Койдула" и "Лухамаа" на юге. Работы начались в прошлом месяце и обошлись в общей сложности в 3,1 миллиона евро.

Недавно в Лухамаа пьяный латвийский водитель скутера попытался проскочить через новый пограничный пункт пропуска, чтобы без остановки въехать в Россию. Ему удалось помешать благодаря новой системе.

Пограничники говорят, что закрытие КПП с новыми складными воротами и шлагбаумами сейчас занимает около трёх секунд.

"Самое главное здесь - это очень быстрое распространение информации, а также то, что сотрудник сохраняет хладнокровие и нажимает кнопку в нужный момент, - объяснил Маран. - Если бы у нас не было этих новых систем, этот человек, скорее всего, успел бы уехать в Россию".

#Эстония #граница
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
