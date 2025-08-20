Baltijas balss logotype
В Латвии за кражи арестованы двое гастролеров из Эстонии

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.08.2025
LETA
В Латвии за кражи арестованы двое гастролеров из Эстонии

В Латвии за кражи из нескольких магазинов и автозаправочных станций арестованы двое граждан Эстонии, сообщила Госполиция Латвии.

В Вайдаве Валмиерского края эстонцы 13 августа похитили алкогольные напитки на сумму 211 евро, сообщила представитель полиции Юлия Юране.

На следующий день полиция задержала граждан Эстонии 2006, 1997 и 1984 годов рождения.

В ходе расследования полиция установила, что они также совершили кражи в нескольких других магазинах и на автозаправочных станциях в Цесисе, Салацгриве, Валмиере и Саулкрасты.

Полиция 18 августа обратилась в суд с ходатайством о задержании мужчин 1997 и 1984 годов рождения. Суд удовлетворил это ходатайство, а задержанная вместе с мужчинами 19-летняя девушка была освобождена.

В их отношении возбуждено уголовное дело, и в случае признания виновными им грозит до 12 месяцев лишения свободы.

Оставить комментарий

(2)
  • VS
    Vad Sorry
    20-го августа

    На троих 211 евро:)) мафиози :))

    2
    2
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Vad Sorry
    20-го августа

    Какие 211 евро?.. 211 это они только с одного магазина унесли, а там же написано,у них и без этого ещё эпизоды были!

    2
    2

Видео