В Латвии за кражи арестованы двое гастролеров из Эстонии

В Латвии за кражи из нескольких магазинов и автозаправочных станций арестованы двое граждан Эстонии, сообщила Госполиция Латвии.

В Вайдаве Валмиерского края эстонцы 13 августа похитили алкогольные напитки на сумму 211 евро, сообщила представитель полиции Юлия Юране.

На следующий день полиция задержала граждан Эстонии 2006, 1997 и 1984 годов рождения.

В ходе расследования полиция установила, что они также совершили кражи в нескольких других магазинах и на автозаправочных станциях в Цесисе, Салацгриве, Валмиере и Саулкрасты.

Полиция 18 августа обратилась в суд с ходатайством о задержании мужчин 1997 и 1984 годов рождения. Суд удовлетворил это ходатайство, а задержанная вместе с мужчинами 19-летняя девушка была освобождена.

В их отношении возбуждено уголовное дело, и в случае признания виновными им грозит до 12 месяцев лишения свободы.