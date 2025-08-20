В городе Камышин в Волгоградской области, предположительно, вернувшийся в отпуск военнослужащий убил федерального судью Василия Ветлугина, пишет Baza. По данным канала, злоумышленник расстрелял жертву из карабина «Сайга», после чего отрезал половой орган убитого и вонзил нож в глаз трупу. По данным источника РБК, судья был убит в ходе «бытового конфликта с соседом». Этот сосед — бывший участник войны против Украины, сказал собеседник.

По предварительной версии, Ветлугин был убит из-за ревности: убийца таким способом отомстил судье за измену с ним своей жены. Этот мотив подтвердили источники издания V1.ru. По их словам, супруга подозреваемого работала вместе с Ветлугиным. Предполагаемого убийцу задержали, участок улицы Советская, где произошло нападение, перекрыт для проведения следственных действий. «112» сообщает, что подозреваемый — это 47-летний местный житель Сергей К. Узнав о неверности супруги, он подкараулил судью за углом Горсуда и убил его, утверждает канал.

По данным Shot, Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум составам: убийство с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконное хранение огнестрельного оружия (ст. 222 УК). По сообщению Mash, подозреваемый скрылся с места происшествия через кусты, перебежав дорогу, а само убийство произошло под камерами наблюдения — около охранного предприятия «Контроль». По версии «112», злоумышленник сам сдался полиции, не пытаясь скрыться.

«... В вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями, — сообщили вечером в четверг в пресс-службе управления СК по Волгоградской области. В ведомстве заявили, что подозреваемого задержали. СК не подтвердил сообщение о том, что предполагаемый злоумышленник является военнослужащим — по данным силовиков, он занимается коммерческой деятельностью.

Согласно данным сайта «Судьи России», Ветлугин родился 9 мая 1985 года в Карелии. Он получил диплом Саратовской государственной академии права, после чего с 2007 по 2011 год работал следователем УВД по Камышину и Камышинскому району. В 2011-2013-м был помощником судьи Камышинского горсуда. В 2013 году Ветлугина назначили на должность мирового судьи судебного участка № 14. Федеральным судьей он был назначен в апреле 2019-го.