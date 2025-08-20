Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Волжский судья был расстрелян ветераном войны в Украине, над трупом надругались 1 827

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.08.2025
BB.LV
Шокирующая сцена на улице долго привлекала внимание прохожих.

Шокирующая сцена на улице долго привлекала внимание прохожих.

Подозреваемый — это 47-летний местный житель Сергей К.

В городе Камышин в Волгоградской области, предположительно, вернувшийся в отпуск военнослужащий убил федерального судью Василия Ветлугина, пишет Baza. По данным канала, злоумышленник расстрелял жертву из карабина «Сайга», после чего отрезал половой орган убитого и вонзил нож в глаз трупу. По данным источника РБК, судья был убит в ходе «бытового конфликта с соседом». Этот сосед — бывший участник войны против Украины, сказал собеседник.

По предварительной версии, Ветлугин был убит из-за ревности: убийца таким способом отомстил судье за измену с ним своей жены. Этот мотив подтвердили источники издания V1.ru. По их словам, супруга подозреваемого работала вместе с Ветлугиным. Предполагаемого убийцу задержали, участок улицы Советская, где произошло нападение, перекрыт для проведения следственных действий. «112» сообщает, что подозреваемый — это 47-летний местный житель Сергей К. Узнав о неверности супруги, он подкараулил судью за углом Горсуда и убил его, утверждает канал.

По данным Shot, Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум составам: убийство с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконное хранение огнестрельного оружия (ст. 222 УК). По сообщению Mash, подозреваемый скрылся с места происшествия через кусты, перебежав дорогу, а само убийство произошло под камерами наблюдения — около охранного предприятия «Контроль». По версии «112», злоумышленник сам сдался полиции, не пытаясь скрыться.

«... В вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями, — сообщили вечером в четверг в пресс-службе управления СК по Волгоградской области. В ведомстве заявили, что подозреваемого задержали. СК не подтвердил сообщение о том, что предполагаемый злоумышленник является военнослужащим — по данным силовиков, он занимается коммерческой деятельностью.

Согласно данным сайта «Судьи России», Ветлугин родился 9 мая 1985 года в Карелии. Он получил диплом Саратовской государственной академии права, после чего с 2007 по 2011 год работал следователем УВД по Камышину и Камышинскому району. В 2011-2013-м был помощником судьи Камышинского горсуда. В 2013 году Ветлугина назначили на должность мирового судьи судебного участка № 14. Федеральным судьей он был назначен в апреле 2019-го.

Читайте нас также:
#суд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    21-го августа

    Ну тут причина очевидна бабе захотелось кабель с понятием без наказанности нашелся , но причём тут участие в горячем точках ? исходя из этого всех кто участвовал нужно отправлять за непроницаемый забор.

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1188
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 913
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 481
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 1
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 8
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 35
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 47
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 39
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
Наша Латвия
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 39
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 1
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 8
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео