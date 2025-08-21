В Риге задержали «мастера на все руки»: брал аванс и менял фамилии

На этой неделе Государственная полиция задержала в Риге мужчину, который обманул как минимум 15 жителей. Он обещал выполнить строительные работы, брал предоплату, но не завершал заказанное.

По информации полиции, подозреваемый предлагал строительные услуги, получал деньги за работы или материалы, но либо вовсе не приступал к делу, либо начинал и бросал. В связи с этим начаты уголовные процессы, а мужчине избрана мера пресечения — арест.

Жалобы в полицию подали многие жители, которые сообщали о мошенничестве. Выяснилось, что мужчина размещал объявления о строительных услугах в интернете. Некоторых клиентов он месяцами «кормил обещаниями» начать ремонт или вернуть деньги, а позже блокировал их номера. С другими продолжал общаться, придумывая оправдания.

Помимо стройработ, мужчина предлагал и другие фиктивные услуги. Так, одной женщине, знакомой через соцсети, он обещал починить автомобиль, но, получив деньги, не выполнил обязательства. Другую пострадавшую он убедил, что может найти её биологических родителей через «знакомых в полиции», но за это потребовал оплату. Женщина оформила кредит в банке на 12 000 евро и передала деньги мошеннику, однако тот исчез.

По данным полиции, мужчина действовал осторожно, чтобы скрыть преступления: брал оплату только наличными и даже сменил фамилию, вероятно, чтобы избежать дурной славы и продолжать обманывать.

Против него возбуждены несколько уголовных процессов по статьям о мошенничестве и присвоении средств. В деле объединены эпизоды с 2022 по июль 2024 года. Подозреваемый, 1987 года рождения, ранее уже был судим за имущественные преступления.