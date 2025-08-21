Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге задержали «мастера на все руки»: брал аванс и менял фамилии 1 723

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.08.2025
LETA
В Риге задержали «мастера на все руки»: брал аванс и менял фамилии

На этой неделе Государственная полиция задержала в Риге мужчину, который обманул как минимум 15 жителей. Он обещал выполнить строительные работы, брал предоплату, но не завершал заказанное.

По информации полиции, подозреваемый предлагал строительные услуги, получал деньги за работы или материалы, но либо вовсе не приступал к делу, либо начинал и бросал. В связи с этим начаты уголовные процессы, а мужчине избрана мера пресечения — арест.

Жалобы в полицию подали многие жители, которые сообщали о мошенничестве. Выяснилось, что мужчина размещал объявления о строительных услугах в интернете. Некоторых клиентов он месяцами «кормил обещаниями» начать ремонт или вернуть деньги, а позже блокировал их номера. С другими продолжал общаться, придумывая оправдания.

Помимо стройработ, мужчина предлагал и другие фиктивные услуги. Так, одной женщине, знакомой через соцсети, он обещал починить автомобиль, но, получив деньги, не выполнил обязательства. Другую пострадавшую он убедил, что может найти её биологических родителей через «знакомых в полиции», но за это потребовал оплату. Женщина оформила кредит в банке на 12 000 евро и передала деньги мошеннику, однако тот исчез.

По данным полиции, мужчина действовал осторожно, чтобы скрыть преступления: брал оплату только наличными и даже сменил фамилию, вероятно, чтобы избежать дурной славы и продолжать обманывать.

Против него возбуждены несколько уголовных процессов по статьям о мошенничестве и присвоении средств. В деле объединены эпизоды с 2022 по июль 2024 года. Подозреваемый, 1987 года рождения, ранее уже был судим за имущественные преступления.

Читайте нас также:
#мошенничество #строительство #ремонт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
6
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    22-го августа

    Это частный мошенник, а меня фирма обманула 4 двери заказали ,дали одну а потом обманывали шесть месяцев , обращалась в центр по защите потребителей,посоветовали послать заказное письмо.А руководитель фирмы НОВАДООР плевать хотел на это письмо.И договор был и чеки есть на предоплату. Раньше у них было другое название ,но за неуплату налогов их закрыли, они открыли с новым названием и работают в том же месте, беспредел на гос уровне

    2
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1188
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 913
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 481
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 2
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 9
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 35
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 47
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 40
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
Наша Латвия
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 39
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 2
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 9
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео