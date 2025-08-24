Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его семьи на сумму более 1,2 миллиарда рублей (12 миллионов евро). Как пишет РБК со ссылкой на источники, иск подан в Пресненский районный суд Москвы. Ответчиками по делу, помимо самого Иванова, стали его отец Вадим, бывшая жена Светлана Захарова, телеведущая Мария Китаева, с которой Иванов состоит в гражданском браке, а также доверенные лица и несколько компаний.

Согласно иску, с которым ознакомились РБК и «РИА Новости», у семьи и окружения экс-замминистра изымаются земельные участки, автомобили, мотоциклы, коллекции часов, ювелирных изделий, живописи, антикварных книг и оружия. Среди наиболее значимых объектов — усадьба на берегу Волги с домом площадью 2,617 квадратных метров, недвижимость в элитном поселке Раздоры, 23 машины и раритетное антикварное оружие, включая кортик Люфтваффе образца 1937 года.

Проверка, инициированная генпрокурором Игорем Красновым, показала, что стоимость имущества Иванова (около 1,239 миллиардов рублей) многократно превышает его официальные доходы за годы службы в Минобороны. В иске отмечается, что Иванов использовал должностные полномочия в личных интересах, нарушая требования антикоррупционного законодательства.

Тимур Иванов — давний соратник Сергея Шойгу. Он работал с ним еще в правительстве Подмосковья, а в Минобороны перешел в 2016 году. В июле Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима по делу о взятках и отмывании средств. Иванова лишили госнаград, звания почетного строителя и обязали выплатить штраф в 100 000 000 рублей.